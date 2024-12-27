TBMM Başkanvekili'nden 'Cübbeli Ahmet'e suç duyurusu

Kamuoyunda “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü hakkında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunan TBMM Başkanvekili CHP Denizli Milletvekili avukat Gülizar Biçer Karaca; Ünlü’nün İzmit Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen etkinlikteki konuşması esnasındaki ifadelerinin Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerine göre suça konu olduğu gerekçesiyle başvurusunu yaptı.

Suç duyurusunda belirttiği üzere Gülizar Biçer Karaca; “Şahsın beyanları, Anayasa’nın 174’üncü maddesinde hüküm altına alınan inkılap kanunlarını ve devlet düzenini ortadan kaldırma saikiyle söylenip söylenilmediğinin, bu yönde bir hazırlığının olup olmadığının da re’sen soruşturulması gerekmektedir.” diyerek Ünlü’nün çakarlı araçlarla etkinliğe gitmesinin de soruşturulması gerektiğini ifade etti. İşte Biçer Karaca’nın konuya dair açıklaması:

HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA SEVK ETME POTANSİYELİ

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temel niteliklerini ve anayasal düzenini hedef alan hiçbir söylem, hukuk devleti ilkemizle bağdaşmaz. “Biz şeriatçıyız, ne işimiz var bu düzenle, bu rejimle” ifadesi, sadece Anayasamızın 2. ve 174. maddelerine aykırılık teşkil etmekle kalmayıp, vatandaşlarımız arasında kin ve düşmanlığı körükleme potansiyeline sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti; laik, demokratik ve hukuk devleti nitelikleriyle tüm vatandaşlarına eşit ve özgür bir yaşam alanı sunmaktadır.

GAZİ MECLİSİN ÜYESİ OLARAK CUMHURİYETE SAHİP ÇIKIYORUZ Türkiye Cumhuriyeti, kimsenin “ne işimiz var” diyebileceği bir rejim değil, bu milletin azmi ve mücadelesinin şanlı tarihidir. Bu rejimle “ne işi olduğunu” sorgulayanlara hatırlatıyoruz: Türkiye Cumhuriyeti, işgal edilen zihinlere değil, Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün bağımsızlık ruhuna aittir. Gazi Meclis’in bir üyesi olarak, milletimizin emanetine sahip çıkıyor ve bu söylemleri hukuk önünde titizlikle soruşturmak için yetkilileri göreve davet ediyorum.

PERVASIZ AÇIKLAMALAR MÜNFERİT DEĞİL SİSTEMATİK SALDIRILARIN PARÇASI

Aynı şahsın, 6 Haziran 2023 tarihinde de benzer ifadelerle laik Türkiye Cumhuriyeti’ne karşıt görüşlerini dile getirmiş olması, bu söylemin tesadüfi veya münferit bir açıklama olmadığını, aksine sistematik bir düşünce yapısının dışavurumu olduğunu gösteriyor. Bu durum, anayasal düzen ve hukuk devleti ilkelerine karşı süregelen bir ideolojik tutuma işaret eder. Bu tekrar eden söylemler, yalnızca bireysel bir fikir beyanı değil, aynı zamanda toplumsal bir kutuplaşma yaratma, anayasal düzeni zayıflatma ve laikliği hedef alma amacı taşıyor. Özellikle laikliğin, demokratik ve sosyal hukuk devleti olma niteliğimizin temel taşı olduğu bir düzende, bu söylemlerin pervasızca tekrarlanması, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerine açık bir meydan okuma niteliği taşır. Bu nedenle, bu ifadelerin yalnızca kişisel düşünce özgürlüğü kapsamında ele alınması mümkün değildir.

CUMHURİYETE KAST EDENLER KARŞISINDA SUSMAYACAĞIZ

Bu tür açıklamalar, anayasanın 174. maddesiyle koruma altına alınan inkılap kanunlarına ve TCK 216. madde çerçevesinde toplumu kin ve düşmanlığa tahrik etme suçu açısından değerlendirilmeli. Bu tekrar eden söylemler karşısında susmak, cumhuriyetimizin temel değerlerine ve hukuk devletine yönelik bir tehdidi göz ardı etmek anlamına gelir.

ADALETİN SİMGESİ OLAN CÜBBE, ŞERİTÇILARIN LAKABINA TESLİM EDİLEMEZ

Meclis Başkanvekili olarak, bu sorumluluğumun bilinciyle söz konusu ifadeyi soruşturulmak üzere yetkili mercilere taşıyor ve Türkiye Cumhuriyeti’ne gönülden bağlı milyonlarca vatandaşımızın sesi olduğumu bir kez daha ifade ediyorum. Şunu hakikati herkes bilsin ki, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerine saldıranlar, o temellerin altında kalmaya mahkumdur. İnanıyorum ki bu millet, adaletin simgesi olan cübbeyi, şeriatçıların lakabına, gölgesine teslim etmez.