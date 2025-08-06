TBMM çalışanı Saliha Ozan kurtarılamadı: Tedbir istedi, ölüm geldi

Boşanmak istediği erkek tarafından öldürülen TBMM çalışanı Saliha Ozan’ın mahkemeye sunduğu belgelerde 6284 kapsamında koruma talebinde bulunduğu, silah ve ölüm tehditleri aldığı açığa çıktı.

TBMM çalışanı Saliha Ozan, boşanma aşamasındaki erkek tarafından bıçaklı saldırıya maruz kaldı. Ağır yaralanan Ozan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Saldırıyı gerçekleştiren Salih Akkaş’ın olayın ardından yaşamına son verdiği öğrenildi.

Boşanmak için birkaç defa harekete geçen Ozan’ın Mayıs 2024’te dava dosyası için hazırladığı dilekçede sürekli ve sistematik olarak fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddete maruz kaldığını, fail Akkaş’ın kendini tehdit ettiğini belirttiği açığa çıktı.

Dava dilekçesinde evliliğin ilk haftasında fiziksel şiddet gördüğünü belirten Ozan’ın dava dosyasına yansıyan ifadelerinde, failin kendisine sürekli olarak "Sana kim bakacak, benden başka kimsen yok" dediği de kayda geçti.

Dava dilekçesinde Ozan’ın şu ifadelerle boşanma talebinde bulundu:

“Boşanma davası açacağımı söylediğimde ’evini benzinle yakacağım, ailen olmasa seni her gün döveceğimde başıma bela olursun diye boşamadım’ konuşmaları ve ettiği hakaretler, küfürler söz konusu evliliğin devam ettirilmesinde herhangi bir yarar kalmamış olduğu için boşanmama karar verilmesini Sayın Mahkemeden talep etme zarureti hasıl olmuştur.”

Dava dosyasına eklenen fotoğraflarda fail Akkaş’ın kendisini silah fotoğrafları gönderdiğini belirten Ozan’ın 6284 kapsamında önleyici tedbir alınmasını talep ettiği öğrenildi. Ozan’ın mahkeme dosyasına sunduğu mesajlaşmalara ait ekran görüntülerinde Akkaş’ın kendisine “Senin peşinden ölene kadar koşacağım, hadi çık işin içinden çıkabilirsen” dediği de görüldü.