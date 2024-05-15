TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Kurum'dan "Dünya İklim Günü" mesajı

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, Türkiye'nin ve tüm dünyanın ortak sorunu olan iklim değişikliği ile mücadele kapsamında çıkarılacak İklim Kanunu ile tüm vatandaşların, gelecek nesillerin çevre ve iklim hakkının korunacağını; çevre ve iklim adaletinin en güzel şekilde sağlanacağını bildirdi.

Kurum, "15 Mayıs Dünya İklim Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, tüm insanlığı derinden etkileyen iklim krizinin, ani ve aşırı hava olayları, orman yangınları, sel ve kuraklık gibi birçok afete neden olduğunu; bu krizin ekolojik istikrarsızlık, biyolojik çeşitliliğin azalması ve çevre kirliliği gibi küresel sorunları beraberinde getirdiğini belirtti.

Rusya ve Kazakistan'da nehir buzullarının ani erimesi sonucu insanlık tarihinde eşi görülmemiş su baskınlarının yaşanması, milyonlarca insanın yaşadığı yerleri terk etmek zorunda kalması, Dubai'de, Suudi Arabistan'da yaşanan aşırı hava olayları sonucu ortaya çıkan sel manzaralarının iklim krizinin boyutlarını göstermesi bakımından önemli olduğunu vurgulayan Kurum, "Bu örnekler artık hepimizin iklim krizinin çıktılarıyla yüzleşmesi gerektiğini gösteriyor. Bugün dünya kritik bir eşikten geçiyor ve bu kritik eşikte küresel ısınmayı 1,5 derece sınırında tutmak zorundayız. Bu hedefe ulaşmak için küresel emisyonların 2030 yılında yüzde 45 azaltılması, 2050 yılında ise net sıfıra ulaştırılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Kurum, iklim krizinden çıkışın şartsız ve koşulsuz tek yolunun ise tüm insanlığın ve devletlerin işbirliği içerisinde doğa ile uyumu yeniden yakalamasından geçtiğine işaret ederek, "Bugün dünyamızın kirlenmesinde, yaşadığımız iklim krizinde, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere kıyasla Türkiye’nin tarihi sorumluluğu yok denecek kadar azdır. Buna rağmen ülkemiz, tüm insani konularda olduğu gibi bu bağlamda da yeni sorumluluklar yüklenmeye devam etmekte, yaşanan sorunların çözümü için yeni enstrümanlar geliştirmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayeleri ve destekleriyle 7 yıl önce hayata geçirilen sıfır atık hareketinin önemli bir çözüm mekanizması olduğunu ifade eden Kurum, sıfır atık hareketinin insaf ile israf arasındaki çizgiyi tüm insanlığa yeniden hatırlatarak küresel bir enstrüman olarak tüm insanlığa hizmet ettiğini belirtti.

- "Çevre odaklı yatırımları yapmaya devam edeceğiz"

Bugün Türkiye'nin diplomatik girişimleri ile 30 Mart'ın, tüm dünyada "Uluslararası Sıfır Atık Günü" olarak kutlandığını hatırlatan Kurum, "Sıfır Atık, Türkiye Yüzyılı'nın ekonomi politikalarında ihtiyaç duyulan bir kalkınma ve büyüme mekanizması, yeşil ekonomi modeli çerçevesinde geliştirilen finansal politikalar için yenilikçi bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım aynı zamanda yine üzerinde ısrarla durduğumuz Türkiye’nin ve şehirlerimizin iklim dostu yeşil dönüşümünün ne denli zaruri olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Tüm alanlarda ve sektörlerde gerçekleştireceğimiz yeşil dönüşüm ile bir yandan iklim uyumlu yaklaşımlar sergileyecek diğer yandan da küresel iklim değişikliği ve iklim kriziyle mücadele etmiş olacağız. Afet ve kriz çağına yeşil çözümler getiren yaklaşımlar ile doğamızı restore edecek, Türkiye Yüzyılı'nda çevre odaklı yatırımları yapmaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

Türkiye'nin yürüttüğü iklim diplomasisinin bir sonucu olarak 2021 yılında taraf olunan Paris İklim Anlaşması ile doğal ekosistemlerin bütüncül bir anlayışla korunması için yapılan çalışmalara uluslararası alanda yeni bir ivme kazandırıldığını belirten Kurum, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde Türkiye Yüzyılı'nın İklim Politikalarını belirledik. Şehirlerimiz ve ortak evimiz dünyamız için 2053 Net Sıfır Emisyon, Yeşil Kalkınma hedeflerini ortaya koyduk. Bütüncül bir yaklaşımla ülkemizin tamamını kapsayacak iklim dostu yeşil dönüşümü gerçekleştirmeliyiz. Ancak yeşil dönüşüm çalışmalarında en önemli adım hiç şüphesiz İklim Kanunu’nun yapılmasıdır. İklim dirençli bir toplum ve ülke için tüm alanlarda ve sektörlerde çevre odaklı bir yaklaşım sergiliyor, milletimiz için Türkiye Yüzyılı'nda bir güvence kaynağı oluşturuyoruz. Bu güvencenin yasal dayanağı İklim Kanunu olacaktır. Ülkemizin ve tüm dünyanın ortak sorunu olan iklim değişikliği ile mücadele kapsamında çıkaracağımız İklim Kanunu ile tüm vatandaşlarımızın, gelecek nesillerimizin çevre ve iklim hakkını koruyacak, çevre ve iklim adaletini en güzel şekilde sağlayacağız. Dünyanın halen yaşanabilir bir yer olarak kalmasını sağlayacak son nesil olduğumuz bilinciyle 15 Mayıs Dünya İklim Günü'nün tüm sorunların çözümüne vesile olmasını temenni ediyor, gelecek nesillerin yaşam hakkı için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum."