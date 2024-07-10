TBMM Çevre Komisyonu TÜPRAG’ı denetleyecek: SOL Parti'den uyarı

TBMM Çevre Komisyonu Uşak’ta bulunan TÜPRAG altın madenini denetleyecek. Denetleme öncesinde açıklama yapan SOL Parti Uşak İl Örgütü, sunum yapacak kurumların işletmeci kurum ile işletmeye izin veren kurumlar olduğuna dikkat çekerek sunumun bağımsız kurumlarca yapılması gerektiğini belirtti.

Uşak’ın Eşme ilçesi Kışladağ bölgesinde bulunan TÜPRAG altın madeninin Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre Komisyonu tarafından yarın denetleneceği belirtildi.

SOL Parti Uşak İl Örgütü, yarın gerçekleşecek denetim öncesi açıklama yaparak madenle ilgili bazı noktalara dikkat çekti.

SOL Parti Uşak İl Örgütü yaptığı açıklamada denetimin geç kalındığını belirtti. İliç katliamının 6 ay önce olduğu dikkat çekilen açıklamada, "Bu 6 ay içerisinde patlama olsaydı sorumlusu kim olacaktı? TÜPRAG ÇED raporunda belirtilen pasa atıklarının yüksekliğinin çoktan aşmış durumda ve pasa atıklarını Kışla Köyü Göletinin üstünde ormanlık alanda yeni yer açarak saklamaktadır" denildi.

Açıklamada, "Heyetin programına baktığımızda sunum yapacak kurumlar işletmeci kurum ile işletmeye izin veren kurumlardır. Bu komisyona sunum, bağımsız denetim yapan kurumlar tarafından yapılmalıdır. Ayrıca bölge halkının düşünceleri alınmalıdır. Kışladağ madeni mahkemece kapatılmasına rağmen, Bakanlığın özel izniyle faaliyetine devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.