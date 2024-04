TBMM'de 23 Nisan oturumu: Özgür Özel'den Can Atalay vurgusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen TBMM özel oturumunda konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Meclis, seçilmiş milletvekillerinin hukukunu koruyamamıştır. Cumhuriyeti kuran bir Parlamentodan, seçilmiş milletvekilini koruyamayan bir Parlamentoya gelinmiş olması Meclisin güçsüzleştiğinin en önemli kanıtıdır” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel oturumunda konuştu.

Özel, konuşmasında 14 Mayıs 2023'te yapılan seçimlerde Hatay Milletvekili seçilen Türkiye İşçi Partili Can Atalay'a dikkat çekti.

Özel, "Meclis, seçilmiş milletvekillerinin hukukunu koruyamamıştır. Cumhuriyeti kuran bir Parlamentodan, seçilmiş milletvekilini koruyamayan bir Parlamentoya gelinmiş olması Meclisin güçsüzleştiğinin en önemli kanıtıdır” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen TBMM özel oturumu Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un konuşması ile başladı.

Kurtulmuş'un oturumu açmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Genel Kurul Salonu'nda ağırladıkları çocuklara işaret eden Numan Kurtulmuş, "'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' düsturu altında inşallah aranızdan çok sayıda evladımızın gelecekte bu Meclis çatısı altında ülkeyi yöneteceğini biliyoruz. Hepinize başarılar diliyorum" diye konuştu.

TBMM'nin kuruluşunun, sadece siyasi bir hatırlamanın ötesinde, geleceğe ait umutların tekrarlandığı bir gün olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Onun için bir tarafta '23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı' diyoruz ama devam ediyoruz. Çocuk Bayramı aynı zamanda. Böylesine önemli bir günü çocuklarına armağan etmiş olan bir milletin evlatlarıyız. Türkiye'nin bu anlamda geleceği olan sizlersiniz. Sizlere olan güvenimiz, çocuklarımıza bağladığımız ümitlerimiz, 23 Nisan törenlerinde bir kere daha tecelli ediyor" değerlendirmelerinde bulundu.

"TBMM ÇATISI ALTINDAKİ KUTLAMALAR BİR HAFTA SÜRECEK"

6 Şubat depremleri dolayısıyla geçen yıl çok görkemli bir şekilde kutlanamayan 23 Nisan törenlerinin, bu yıl TBMM çatısı altında bir hafta süreyle kutlanacağını anlatan Kurtulmuş, bu anlamda Milli Egemenlik Haftası dolayısıyla güzel etkinliklerin sergilendiğini, Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor bakanlıkları, TÜBİTAK ve diğer kuruluşların gerçekleştirdiği programlar çerçevesinde Türkiye'nin dört bir tarafından gelen başarılı öğrencileri TBMM'ye davet ettiklerini söyledi.

Fotoğraf: AA

Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Yüzyılı olarak önümüze milli bir hedef olarak koyduğumuz Cumhuriyetimizin ikinci asrında bilimde, teknolojide, sanatta, sporda, eğitimde, her alanda çok güçlü, dünya çapında parmakla gösterilen gençlerin sizlerin aranızdan çıkacağına adım kadar eminim. Bu anlamda her birinize ayrı ayrı başarılar, mutluluklar diliyorum. İnşallah sizin yönettiğiniz, aranızdan birçoğunun bu Meclisin içerisinde olduğu önümüzdeki on yılların Türkiye'sinin çok daha güçlü ve müreffeh olmasını temenni ediyorum. Cumhuriyet'in üçüncü asrına geldiğinizde sizden sonraki nesillere, çok daha güçlü bir Türkiye'yi devretmenizi temenni ediyorum."

"OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLMİŞTİR"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, çocuk özel oturumu başkanlık divanı için seçim yapılacağını belirterek, verilen önergeyi okuttu.

Kabul edilen önerge doğrultusunda TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis Genel Kurulu başkanlık koltuğunu 6. sınıf öğrencisi Aysima Arslan'a devretti. Başkanlık Divanı'ndaki katip üye koltuklarına 4. sınıf öğrencileri Defne Dadakoğlu ile Mehmet Ömür Bakan oturdu.

Aysima Arslan, konuşmasında, bu anlamlı günün, tüm millet ve insanlık için iyiliklere, esenliklere ve güzelliklere vesile olması temennisinde bulundu.

Bugünün, TBMM'nin açılışıyla birlikte egemenliğin millete verildiği mutlu bir gün olduğunu dile getiren Arslan, "O günlerde Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki milletimizin nice zorluklarla nasıl da kahramanca mücadele ettiğini ve hangi güç durumlara göğüs gererek bize bu aziz vatanı ve milli irademizin sembolü TBMM'yi emanet ettiklerini çok iyi biliyoruz. Bugün milli egemenliğin bayramıdır, kutlu olsun" diye konuştu.

Arslan, bugünün, bağımsızlığın, hürriyetin ve çocukların bayramı olduğunu belirterek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

"MİLLET SÖZÜNÜ SANDIKTA SÖYLER"

Özel oturumda daha sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu’ndaki 23 Nisan özel oturumunda yaptığı konuşmada, iktidarı yerel seçim sonuçlarına saygılı olmaya davet etti.

Özel, “Bugün burada, milletin oylarıyla Türkiye’nin birinci partisi yaptığı Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Başkanı olarak sizlere hitap etmekten onur duyuyorum. Bugün bizler, 2023 seçimleriyle Meclis’te oluşan iradeye nasıl saygı duyuyorsak, yerel seçimlerde oluşan iradeye de aynı saygıyı beklemekteyiz. Seçimlerin hasbelkader kazanıldığı şeklindeki ifadelerin, ‘Seçimi Cumhuriyet Halk Partisi değil biz kazandık’ gibi bir inkârcı tutumun, milli iradeye temelden bir hürmetsizlik olduğunu belirtmek isterim. Böyle bir tavrın, bugün dağ gibi büyüyen sıkıntılarına çözüm bekleyen halkımıza bir faydası olmadığına da dikkat çekmek isterim. Şüphesiz millet sözünü sandıkta söyler” ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlık ettiği oturumda konuşan Genel Başkan Özgür Özel, TBMM’nin ve milli egemenliğin önemine vurgu yaptı.

Özel, “Bu yüce çatı, bundan 104 yıl önce, ülkemizin dört bir tarafı işgal altındayken, kurtuluşa inanan 436 temsilcinin katılımıyla açıldı. Sinop Mebusu Şeref Bey’in en yaşlı üye sıfatıyla yaptığı konuşma ile vazifeye başlayan Büyük Millet Meclisi’nin eline, milletimizin yazgısı emanet edilmişti. O gün oluşan iradenin önünde büyük engeller vardı. Önlerindeki engel, işgal ordularından ibaret değildi. En büyük engel, işgal ordularını kırmızı halıyla karşılayıp, onların himayesinden medet uman bir acziyete teslim olan muktedirlerdi” dedi.

“GENÇ CUMHURİYETİMİZ ATATÜRK’ÜN ÖNDERLİĞİNDE YÜKSELMİŞTİR”

Kurucu kadrolarının o günkü şiarının milletin istiklalini yine milletin azim ve kararının kurtaracağına olan inançları olduğunu vurgulayan Özel, konuşmasında ayrıca şunları söyledi:

“Kurucu iradenin demokrasiye verdiği önemi anlamak için hatırlanmalıdır ki bu Meclis’in Şeref Bey’in konuşmasından sonra aldığı ilk karar, gelen mebusların mazbataların doğruluğunu tespit etmek için Mazbata Tetkik Komisyonu kurmak olmuştur. 104 yıl önce bu çatı altında tüm milletin iradesine ayna olan Meclis, önce kurtuluş mücadelesini yönetmiş, ardından bağımsızlığımızı kazanmış ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni var etmiştir. Bugün bulunduğumuz koltukları kıymetli kılan gerçeklik Meclis’in bir askeri mücadele sonucunda kurulmadığı, Meclis’in bir askeri zaferi yönettiği ve devlet kurduğu gerçeğidir. Dolayısıyla dünya tarihinde sandıktan çıkan iradenin kurduğu tek bir ülke varsa, o da kuşkusuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti’dir. Ve genç Cumhuriyetimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, Parlamentoda alınan kararlarla yükselmiştir.”

“HEDEF ALINAN YİNE DEMOKRASİ OLDU”

“Atatürk’ün ifade ettiği gibi, ‘Türk milleti mukadderatını, Büyük Millet Meclisi’nin kifayetli ve vatanperver eline tevdi ettiği günden itibaren, karanlıkları sıyırıp kaldırmış ve ümitle istikbale yönelmiştir. Yeni Türkiye Hükümetinin öz cevheri milli hâkimiyettir.’ Ülkemiz ne zaman milli iradeden, demokrasiden uzaklaştıysa geriye gitmiş, vatandaşlarımızın refah seviyesi eksilmiştir. Askeri darbelerle, vesayetlerle demokrasimiz pek çok kez kesintilere uğratılmıştır. Son olarak 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi ile hedef alınan yine demokrasimiz olmuştur. O gece Meclis’i açmayı teklif eden ilk teklif eden milletvekiliyim. Ve o gece Meclisimiz, 100 yıl önce top seslerini duyarken aldığı kararlarla kazandığı gazilik unvanını, devlete yerleştirilen bir terör örgütünün darbe girişimindeki direnciyle ne kadar hak ettiğini tüm dünyaya göstermiştir.”

“BU ÜLKEYİ MECLİS’İN DEMOKRASİYE İNANCI KURTARMIŞTIR”

“Darbe girişimine karşı Meclisin ortak bildirisi kaleme alınırken, tüm siyasi partilerin temsilcileri Parlamentonun güçlendirilmesi gerektiği noktasında fikir birliği içindeyken yasama yetkisinin münhasıran Parlamentoda olmasını ortadan kaldıran bir anayasa değişikliği, maalesef OHAL şartlarında müzakere edilmiş ve OHAL şartlarında referanduma sunulmuştur. Bu pek çok demokratik ülkenin anayasasında yasaklanan ancak 12 Eylül anayasasını yapan darbecilerin, sıkıyönetim şartlarında anayasa yapma ayıbını örtmek için anayasaya koymaktan kaçındıkları bir tedbirdir. Bu ülkeyi Atatürk önderliğindeki Meclis’in demokrasiye inancı kurtarmıştır. Şimdi ise Meclis’in demokrasiyi kurtarmasına ihtiyaç vardır. Şüphesiz bunun ilk aşaması, milletin kararına, tercihine, seçimine saygı duymaktır.”

“TÜRKİYE’NİN BİRİNCİ PARTİSİ CUMHURİYET HALK PARTİSİ”

“31 Mart yerel seçimlerini geride bıraktık. Bugün burada, milletin oylarıyla Türkiye’nin birinci partisi yaptığı Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Başkanı olarak sizlere hitap etmekten onur duyuyorum. Bugün bizler, 2023 seçimleriyle Meclis’te oluşan iradeye nasıl saygı duyuyorsak, yerel seçimlerde oluşan iradeye de aynı saygıyı beklemekteyiz. Seçimlerin hasbelkader kazanıldığı şeklindeki ifadelerin, ‘Seçimi Cumhuriyet Halk Partisi değil biz kazandık’ gibi bir inkârcı tutumun, milli iradeye temelden bir hürmetsizlik olduğunu belirtmek isterim. Böyle bir tavrın, bugün dağ gibi büyüyen sıkıntılarına çözüm bekleyen halkımıza bir faydası olmadığına da dikkat çekmek isterim. Şüphesiz millet sözünü sandıkta söyler. Siyasete düşen görev de milletin sandıktaki mesajını iyi okumaktır. Millet, 31 Mart’ta ülkemizde yeni bir siyasi iklim yaratmıştır. Bu iklime ayak uyduranlar ileriye gidecek, uyduramayanlar, milletin kararına direnenler, inatlaşmaya devam edenler ise başarısızlığa sürüklenecektir. Bu nedenle toplumun sorunlarını görmezden gelen, kutuplaştıran, ayrıştıran politikalar, artık siyasetin gündeminden çıkmalıdır.”

“MECLİS, MİLLETVEKİLİNİN HUKUKUNU KORUYAMAMIŞTIR”

“Milletimiz seçimlerde demokrasi, hukukun üstünlüğü ve her alanda adalet mesajı vermiştir. Bugün burada 594 milletvekiliyiz. 4 arkadaşımız, 3 hafta önce belediye başkanı seçilerek, bu görevlerinden ayrıldı. Kocaeli Milletvekilimiz Hasan Bitmez, Genel Kurul salonunda geçirdiği rahatsızlık sonrası yaşamını yitirdi. Bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Ancak Hatay Milletvekili Can Atalay’ın milletvekilliği, bu Meclis, Anayasa’ya aykırı bir yargı kararına direnilemediği için düşürüldü. 24. Yasama Döneminde, grubu bulunan 3 siyasi partiden hapishanede olan milletvekillerimizin hukukunu bu Meclis koruyabilmişken, yönetim sisteminin değiştirilmesinin ardından Meclis, seçilmiş milletvekillerinin hukukunu koruyamamıştır. Cumhuriyeti kuran bir Parlamentodan, seçilmiş milletvekilini koruyamayan bir Parlamentoya gelinmiş olması Meclisin güçsüzleştiğinin en önemli kanıtıdır.”

“MİLLETİN DERDİ OLMAYAN SUNİ GÜNDEMLER”

“Milletin son seçimlerde, siyasete çizdiği yeni hattın gereği olarak artık milletin gündemi olmayan hiçbir konu, hiçbir tartışma, bu Meclis’in de siyasetin de gündemi olmamalıdır. Yapılan son serbest seçimlerin birinci partisi olarak bizim varlığımız ve demokrasiye inanan her bir vatandaşımızın varlığı, toplumun ihtiyaç duyduğu bu siyaset hattının teminatı olacaktır. Milletin muhatap edildiği yakıcı sorunların dar gelirlilerin, emeklilerin, emekçilerin, çiftçilerin, işsizlerin, atanmayan öğretmenlerin, mülakat mağdurlarının, staj ve çıraklık mağdurlarının, emeklilikte adalet isteyenlerin, kadınların ve gençlerin sorunlarının çözümü konusunda atılacak her adım için biz buradayız. Ancak milletin derdi olmayan suni gündemlerle, şahsi makamları koruma amaçlı taleplerle, gereksiz kavgalar ve polemiklerle Türkiye’yi meşgul etmek için bir muhatap arayan varsa, biz orada olmayacağız. Sorun neredeyse, çözümü oradadır. Milletin sorunlarının kaynağı siyasetteyse, çözümü de yine siyasettedir. Yıllardır yok sayılan, hor görülen toplum kesimlerine hakkını verecek adımları atmak, politikaları üretmek, kararları almak bu Parlamentonun görevidir.”

“RAHMET VE MİNNETLE ANIYORUM”

“Meclisimizin ilk başkanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetimizi bizlere değil, partilerin genel başkanlarına değil, kendisi bir asker olmasın rağmen orduya değil, gençlere emanet etmiştir. Gençlere emanet ettiği gibi 23 Nisan’ı da çocuklarımıza armağan etmiştir. Biliyoruz ki çocuklarımızın hayallerine kavuşmalarını temin etmenin yolu da, yurttaşlarımızın müreffeh yarınlara ulaşmasının yolu da 104 yıl önce açtığımız bu Meclisimizin üzerine titremekten, itibarını korumaktan ve Meclisimizi güçlendirmekten geçiyor. Bu duygularla, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve Cumhuriyetimizin kurucu kadrolarını saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.”