TBMM''de AKP ve MHP oylarıyla kabul edildi: En düşük emekli aylığı 20 bin lira oldu

TBMM'de görüşülen emekli aylığının artılırması AKP ve MHP'nin oylarıyla 20 bin lira olarak kabul edildi.

Güncel 22.01.2026 00:44 Giriş: 22.01.2026 00:44

Güncelleme: 22.01.2026 01:20 Kaynak: ANKA

Fotoğraf: AA