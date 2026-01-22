TBMM''de AKP ve MHP oylarıyla kabul edildi: En düşük emekli aylığı 20 bin lira oldu
TBMM'de görüşülen emekli aylığının artılırması AKP ve MHP'nin oylarıyla 20 bin lira olarak kabul edildi.
Kaynak: ANKA
En düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasını öngören kanun teklifinin beşinci maddesi Meclis Genel Kurulu'ndan geçti.
TBMM Genel Kurulu'nda, Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasını öngören beşinci maddesi kabul edildi.
Ayrıntılar geliyor...