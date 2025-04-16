TBMM'de AYM'nin Can Atalay kararı okundu: Numan Kurtulmuş'tan tepki

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), cezaevinde tutulan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin kararının "yok hükmünde" olduğuna dair kararı, TBMM Genel Kurulu'nda okundu. Kararın okunması sırasında Meclis’te tansiyon yükseldi, bazı AKP milletvekilleri salonu terk etti.

Oturumun ardından açıklama yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Karaca’nın Anayasa’ya, İçtüzük’e ve teamüllere aykırı davrandığını iddia etti.

Kurtulmuş, "TBMM Başkanvekili Karaca ve Katip Üye Suiçmez'i kınıyor, haklarında Anayasa ve İçtüzük'ten kaynaklanan yetkilerimi kullanacağımı beyan ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, CHP'li Karaca'nın yetkilerini aştığını belirterek "TBMM Başkanvekili Karaca'nın Anayasaya, İçtüzük ve teamüllere aykırı olarak bir metni katip üyeye okutması hem yetki aşımı hem de hukuken yok hükmündedir" dedi.

TBMM tutanağında da Karaca'nın konuşmasının başının verildiği ve kararın okutulduğu kısma yer verilmedi.