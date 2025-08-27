TBMM'de barolar dinlendi; komisyon çalışmaya yarın 11.00'de devam edecek

Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu'nun altıncı toplantısı sona erdi. Komisyonun bugünkü toplantısında Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan ile Ankara 2 Nolu Barosu Başkanı Gökhan Ağdemir, Bingöl Baro Başkanı Yusuf Ketenalp, Diyarbakır Baro Başkanı Abdulkadir Güleç, Hatay Baro Başkanı Hatay Tut, İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Yasin Şamlı, Malatya Baro Başkanı Onur Demez, Mardin Baro Başkanı Ahmet Duyan, Mersin Baro Başkanı Gazi Özdemir, Sivas Baro Başkanı Fatih Sevim ve Van Baro Başkanı Sinan Özaraz görüş, düşünce ve önerilerini dile getirdi. Komisyonunun toplantısı 4 saat 20 dakika sürdü.

KOMİSYON ÇALIŞAMAYA YARIN SAAT 11.00'DE DEVAM EDECEK

Numan Kurtulmuş, komisyonun yarın saat 11.00'de Meclis Başkanları Hikmet Çetin, Ömer İzgi, Bülent Arınç, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, İsmail Kahraman, Binali Yıldırım, Mustafa Şentop’un dinleneceğini bildirdi.

Öte yandan TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından bugünkü toplantıya ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş’un başkanlığında TBMM Tören Salonu’nda toplanmıştır.

TBMM Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş, toplantının açılışında, Terörsüz Türkiye sürecinin başarıyla sürdürülmesi için gerekli bazı yasal altyapı hazırlıklarının gerçekleştirilmesinin kaçınılmaz olduğunu belirtmiş, Türkiye Barolar Birliğinin ve farklı baroların Komisyonda dinlenmesinin önemine işaret ederek, hukuk camiasının süreçteki katkılarının çok değerli ve faydalı olacağını vurgulamıştır.

Komisyonun, toplumsal rızanın yaygınlaşmasını amaçladığını belirten TBMM Başkanımız, Türkiye'nin kendine özgü bir modelle gerçekleştirmeye çalıştığı Terörsüz Türkiye sürecinin tamamlanması için Komisyon üyeleri ve Komisyondaki siyasi partilere büyük sorumluluklar düştüğünü ifade etmiştir.

Komisyon toplantısının son oturumunda ayrıca milletvekillerinin değerlendirmeleri dinlenmiştir

Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 28 Ağustos 2025 Perşembe günü (yarın) saat 11.00'de Sayın Numan Kurtulmuş’un başkanlığında TBMM Tören Salonu’nda 7. toplantısını gerçekleştirecektir.

