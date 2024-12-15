TBMM'de bu hafta: Bütçe görüşmeleri ikinci haftasında da sürecek

Genel Kurul’da 9 Aralık’ta başlayan bütçe görüşmeleri bugün 7’nci gününde, Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile devam ediyor. Genel Kurul’da parti grupları ve yürütme adına turlarda 70’er dakika konuşma yapılıyor.

TBMM Genel Kurulu’nda 16 Aralık Pazartesi günü Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Helal Akreditasyon Kurumu, Rekabet Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kamu İhale Kurumu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun bütçeleri görüşülecek.

Cumhurbaşkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı’nın bütçeleri 17 Aralık Salı günü ele alınacak.

17 Aralık Salı günü 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 2 maddesi, 18 Aralık Çarşamba günü 9 maddesi, 19 Aralık Perşembe günü 3 maddesi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin 6 maddesi görüşülecek.

Bütçe mesaisi, 20 Aralık Cuma günü bütçenin tümü üzerindeki görüşmelerle sona erecek. Böylece, bütçe görüşmeleri aralıksız 12 günde tamamlanmış olacak. Bütçe görüşmelerinin son gün oturumunu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yönetecek.

ÇOCUK HAKLARI ALT KOMİSYONU, DİJİTAL PLATFORMLARLA İLGİLİ TOPLANACAK

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Çocuk Hakları Alt Komisyonunda "Dijital platformlarda çocuk istismarı, bağımlılık, karşılaşılan tehlikeler, geliştirilmiş denetim mekanizmaları" konusunda Türkiye Yeşilay Cemiyeti, Radyo ve Televizyon Kurumu, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Çocuklar İçin İçerik Derneği yetkilileri sunum yapacak.

Görüşmeler dolayısıyla TBMM’de siyasi partilerin grup toplantıları yapılmıyor ve Meclis'e ziyaretçi alınmıyor.