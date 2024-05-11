TBMM'de bu hafta 'fahiş fiyat ve stokçuluk' kanun teklifi görüşülecek

Fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı uygulanan cezaların artırılmasını öngören ve geçtiğimiz hafta komisyondan geçen 'Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'' bu hafta TBMM Genel Kurul’da görüşülecek.

TBMM'de bu hafta fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı uygulanan cezaların artırılmasını öngören kanun teklifi Genel Kurul’da görüşülecek.

Geçtiğimiz hafta komisyondan geçen ''Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'', bu hafta Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek.

Teklif, fahiş fiyat uygulayanlara verilecek ceza 100 bin liradan 1 milyon liraya, stokçuluk yapanların cezası da 1 milyon liradan 12 milyon liraya çıkarılıyor. Stokçuluktan bir yılda 3 kez ceza alan işletmelere 6 güne kadar kapatma cezası verilecek.

KRİPTO PARAYA İLİŞKİN DÜZENLEME DE GÖRÜŞÜLECEK

Meclis Başkanlığına 8 Mayıs'ta sunulan ''Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu Teklifi''nin de bu hafta TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi bekleniyor.

AKP'nin kripto varlıklara ilişkin düzenlemeleri içeren yasa teklifini de bu hafta Meclis'e sunması bekleniyor. Kripto varlıkların alım- satıma konu edildiği platformların Sermaya Piyasası Kurulu tarafından lisanslanması ve denetimi kapsamına alınması amaçlanıyor.

TBMM'de ayrıca siyasi partilerin grup toplantıları da yapılacak.