TBMM'de bu hafta gündem yoğun: Neler görüşülecek?

TBMM Genel Kurulu bu hafta, vergi ve sosyal güvenlik alanına ilişkin düzenlemeler içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek. Milletvekillerinin tepkileri sonucu 22 Temmuz'a ertelenen, "sokak hayvanları" teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, haftalık çalışmasına 23 Temmuz Salı günü başlayacak.

TBMM Genel Kurulu'nda 23 Temmuz Salı günü, 53 maddeden oluşan vergi ve sosyal güvenlik alanına ilişkin düzenlemeler içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerine başlanacak.

Teklife göre en düşük emekli aylığı 12 bin 500 liraya çıkarılacak. Yurt dışına çıkış yapan vatandaşlardan çıkış başına alınacak harç tutarı 500 liraya yükseltilecek. Kredi kartı, banka kartı, ön ödemeli kart, karekod, elektronik cüzdan ve benzeri ödeme araçlarıyla gerçekleştirilen tahsilatların, kendi mükellefiyeti adına kayıtlı olmayan ödeme sistemleri veya cihazları aracılığıyla yapılması durumunda tahsilatı yapan mükelleflere ve kendi adına kayıtlı olan bu sistem veya cihazları kullandıranlara ayrı ayrı her bir işlem için belirlenen özel usulsüzlük cezasının üç katı ceza uygulanacak.

'SOKAK HAYVANLARI' TEKLİFİ GÖRÜŞÜLECEK

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, sahipsiz hayvanlara ilişkin düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek. Geçen hafta hayvan hakları savunucularının komisyon salonuna alınmaması tartışmasıyla başlayan kanun teklifi üzerindeki görüşmeler, muhalefet milletvekillerinin tepkileri sonucu 22 Temmuz Pazartesi gününe ertelenmişti.

Teklife göre, saldırgan olan, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan veya sahiplenilmesi yasak olan hayvanlara yerel yönetimlerce "ötanazi" yapılacak. Rehabilite edilen hayvanlar sahiplendirilinceye kadar bakımevlerinde barındırılacak, Tarım ve Orman Bakanlığı veri sistemine kaydedilecek. Başta yerel yönetimler olmak üzere diğer ilgili kurum ve kuruluşlara teşvik veya Bakanlıkça uygun görülen miktarlarda mali destek sağlanacak.



Yükümlülüklerini yerine getirmeyen belediye yetkililerine 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek, sahipli hayvanlarını terk edenlere yönelik idari para cezası 2 bin liradan 60 bin liraya çıkarılacak. Kedi ve köpek sahiplerinin, hayvanlarını 31 Aralık 2025'e kadar dijital kimliklendirme yöntemiyle kayıt altına aldırmaları zorunlu olacak.

9'UNCU YARGI PAKETİ DE GENEL KURUL GÜNDEMİNE GELİYOR

Kamuoyunda 9'uncu yargı paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin de Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor. Kadınların evlendikten sonra kendi soyadlarını tek başına kullanmasının önüne geçen teklifle ayrıca; Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'nda soru sayısı 100'den 120'ye çıkarılacak, Hakim ve Savcı Yardımcılığı Mülakatı'na çağrılacak aday sayısında değişiklik yapılacak, ilan edilen kadro sayısının bir katı fazlası aday mülakata çağrılacak. Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan hakaret suçu bakımından şikayet süresi, her ne suretle olursa olsun fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren iki yılı geçemeyecek.

TÜKETİCİNİN KORUNMASINA YÖNELİK TEKLİFİN GÖRÜŞMELERİ BAŞLIYOR

AKP'nin 18 Temmuz'da TBMM Başkanlığı'na sunduğu Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 23 Temmuz Salı günü Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak.

14 maddeden oluşan teklifle; tüketici ve konut kredileri, doğrudan satış sistemleri, ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar ile idari para cezaları konularında düzenlemeler yapılacak. Aldatıcı ve yanıltıcı reklamlar ile haksız ticari uygulamalara ilişkin idari yaptırım hükümlerinde yapılacak değişikliklerle aykırılığın haksız içeriği, ortaya çıkan mağduriyet, elde edilen menfaat ihlali, gerçekleştirenin kusuru ve ekonomik durumu gibi ağırlaştırıcı unsurları dikkate alarak idari para cezalarının on kata kadar uygulanabilmesinin önü açılacak.

YERLİKAYA, KOMİSYONU'NU BİLGİLENDİRECEK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 24 Temmuz Çarşamba günü İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na katılarak kolluk uygulamaları ve insan haklarının korunması ile ilgili bir sunum yapacak.

Dilekçe Komisyonu bünyesinde kurulan Türkiye'de Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılması ve Düzeyinin Artırılması Alt Komisyonu ilk toplantısını yapacak. Komisyonda başkan seçilecek, çalışma takvimi belirlenecek.

TBMM'de salı ve çarşamba günleri de partilerin grup toplantıları yapılacak.