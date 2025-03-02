TBMM'de bu hafta: Gündemde neler var?

TBMM’de bu hafta Genel Kurul ve komisyonların gündemleri yoğun olacak.

TBMM Genel Kurulu’nda, kişisel verilerin korunması, özel hayatın gizliliği ve ifade özgürlüğü konularında ciddi kısıtlamalara ve keyfi uygulamalara yol açabileceği gerekçesiyle eleştirilen Siber Güvenlik Kanunu Teklifi görüşmeleri bu hafta yapılacak.

TBMM Genel Kurulu’nda geçen hafta görüşmelerine başlanması beklenen Siber Güvenlik Kanunu Teklifi, muhalefetin eleştirdiği bazı hükümlerin yeniden düzenlenmesi için ertelenmişti.

Muhalefet partileri, Siber Güvenlik Kanunu Teklifi’nde özellikle Siber Güvenlik Başkanlığı'nın denetim yetkisinin keyfi uygulamalara yol açacağına yönelik endişelerini ifade ediyor.

Muhalefet, özellikle kanun teklifindeki, "Milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin veya siber saldırıların önlenmesi amacıyla hakim kararı üzerine veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının veya Başkanın yazılı emri ile konutta, iş yerinde ve kamuya açık olmayan kapalı alanlarda arama yapılabilecek ve kopya çıkarma ve el koyma işlemi gerçekleştirilebilecek. Bu işlemlerin yapılabilmesi için makul sebeplerin oluştuğunun gerekçeleriyle birlikte gösterilmesi gerekecek. Hakim kararı olmaksızın yapılan arama ve gerçekleştirilen kopya çıkarma ve el koyma işlemleri 24 saat içinde görevli hakimin onayına sunulacak. Hakim, kararını 48 saat içinde açıklayacak, aksi halde çıkarılan kopyalar ve çözümü yapılan metinler derhal imha edilecek ve el koyma kendiliğinden kalkacak. Bu fıkra kapsamına giren talepler bakımından Ankara Sulh Ceza Hakimliği yetkili ve görevli olacak, ancak kamu kurum ve kuruluşları bakımından hakimlik kararı aranmayacak” hükmündeki "hakim kararı olmaksızın" ifadesine, kişisel verilerin güvenliği, özel hayatın gizliliği ilkeleri açısından tepki gösteriyor.

Ayrıca teklifin yasalaşması halinde ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı uygulamalara yol açacağı belirtiliyor.

KOMİSYONLARIN GÜNDEMLERİ

Kartalkaya’da Bir Otelde Meydana Gelen Yangını Araştırma Komisyonu, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da iki kez toplanacak. Komisyon, Salı günü yapacağı toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerini dinleyecek. Çarşamba günü ise Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı (TÜYAK), Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) ile Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) yetkilileri komisyona sunum yapacak.

Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu’nda salı günü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nurdan Duman, Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu ile Ankara Gelincik Merkezi sunum yapacak.

Çocuklara Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonu’nda ise Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu yetkililerini dinleyecek.

TBMM’de salı ve çarşamba günleri, partilerin grup toplantıları yapılacak.

TBMM’de ayrıca yarın Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanlık Divanı Toplantısı gerçekleştirilecek.