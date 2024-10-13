TBMM'de bu hafta: Lübnan'daki Türkiye askerinin görev süresinin uzatılması bekleniyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bu hafta Lübnan'da bulunan Türkiye Cumhuriyeti askerlerine ilişkin tezkere de gündeme gelecek.

Meclis'te, aynı zamanda 9'uncu yargı paketinin görüşmelerine de bu hafta başlanması bekleniyor.

TBMM'de bu hafta Genel Kurul ve komisyon çalışmaları salı günü başlayacak.

Genel Kurul'da, kamuoyunda '9'uncu Yargı Paketi' olarak da bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşülmesi planlanıyor.

Teklifle, 'evlenen kadının kocasının soyadını alacağı' hükmünü iptal eden Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda düzenleme yapılacak. Bu değişikliğe göre, kadın, evlendikten sonra kocasının soyadını alacak. Kadın, evlendirme memuruna veya sonrasında nüfus müdürlüğüne yapacağı yazılı başvuruyla, kocasının soyadı önünde, önceki soyadını da kullanabilecek.

AVUKATLIK KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK YAPILACAK

Ayrıca teklifle, AYM'nin iptal kararı doğrultusunda Avukatlık Kanunu'nda değişiklik yapılacak. Buna göre barolara ödenen adli yardım ödeneğinin dağıtımında; birden fazla baronun bulunduğu illerde, her 5 bin nüfus için tespit edilecek toplam puanın yüzde 30'u, o ilde bulunan barolar arasında eşit olarak, kalanı ise o ilde levhaya kayıtlı toplam avukat sayısına bölündükten sonra elde edilen rakamın her baronun üye sayısına çarpımı sonucu elde edilecek puana göre dağıtılacak.

Diğer taraftan, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'nda soru sorulacak alanlar arasına; milletlerarası hukuku, milletlerarası özel hukuku, genel kamu hukuku ve sosyal güvenlik hukuku da eklenecek. İhtiyaç duyulması halinde bu alanlara, yönetmelikle yeni hukuk alanları eklenebilecek.

SAVUNMA SANAYİ TEKLİFİ, KOMİSYONDA GÖRÜŞÜLECEK

AKP Grubu’nun geçen hafta TBMM Başkanlığına sunduğu Savunma Sanayi ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek.

Diğer taraftan salı günü Dilekçe Komisyonu bünyesinde kurulan Türkiye'de Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılması ve Düzeyinin Artırılması Alt Komisyonu ve çarşamba günü Dilekçe Komisyonu toplanacak. Alt komisyonda; Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği yetkilileri sunum yapacak. Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu’nun bu hafta yapacağı toplantılar ise basına kapalı olacak. Toplantılarda; Devlet İstihbarat Hizmetleri ile Güvenlik ve İstihbari Nitelikteki Faaliyetlere İlişkin 2023 Yılı Raporunun görüşmeleri kapsamında; Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu yetkilileri dinlenecek.

LÜBNAN'DAKİ ASKERİN GÖREV SÜRESİ UZATILACAK

Ayrıca Genel Kurul'un, Lübnan'daki Türk askerinin görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkereyi görüşmesi de bekleniyor.

Genel Kurul ve komisyon çalışmalarının yanı sıra; salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Partilerin grup başkan vekilleri gündemdeki konulara ilişkin basın toplantıları düzenleyecek.