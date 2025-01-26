TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), bir haftalık tatilin ardından çalışmalarına devam edecek. AKP, CHP, DEM Parti, MHP ve İYİ Parti ve Yeni Yol grubunun toplantılarını yapması bekleniyor.

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ KANUN TEKLİFİ GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDECEK

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi'nin ilk 10 maddesi kabul edilmişti. Genel Kurul'da 28 Ocak Salı günü saat 15.00'te teklifin kalan maddelerinin görüşmelerine devam edilecek.

Teklifle meslekte fiilen 8 yılını tamamlamış hakim ve savcıların, öğretim elemanı olarak görev yapmak üzere Adalet Bakanı tarafından Türkiye Adalet Akademisi’ne atanabilmesi öngörülüyor. Akademi bünyesinde Hukuk Araştırmaları Merkezi kurulacak. Ayrıca 18 kişiden oluşacak Eğitim Kurulu, eğitim programlarını belirleyecek. Hakim ve savcı yardımcıları ile hakim ve savcılara yönelik eğitim ve öğretim programları ücretsiz olacak.

KOMİSYON TOPLANTILARI DEVAM EDECEK

Öte yandan ihtisas komisyonları toplantılarına devam edecek. İnsan Haklarını İnceleme Komiyonu, 28 Ocak Salı günü saat 14.00'da toplanacak. Komisyonda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Dijital Platformlarda Çocuklara Yönelik Tehlikeler" konulu sunum yapacak. Yapay Zeka Araştırma Komisyonu da yine 28 Ocak Salı günü saat 15.30'da toplanacak. Toplantıda komisyona davet edilecek kişilerin tespiti yapılacak.

Dijital Mecralar Komisyonu ise 30 Ocak Perşembe günü toplanacak. Toplantıda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş, ailenin ve çocuğun korunması ile sosyal medya kullanımı konularında komisyon üyelerini bilgilendirecek.