TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?

Meclis İçtüzüğü’ne göre, 1 Temmuz’da tatile girmesi gereken TBMM’nin, bekleyen kanun teklifleri nedeniyle çalışmalarını 31 Temmuz’a kadar sürdürmesi kararı alınmıştı.

Bu kapsamda, geçen hafta sık sık yapılan yoklamalarda karar yeter sayısının bulunamaması nedeniyle birleşimini kapatmak zorunda kalan Genel Kurul’da bu hafta İklim Kanunu Teklifi’nin görüşmelerine devam edilecek. İklim Kanunu Teklifi”nin 11 maddeden oluşan birinci bölümü kabul edilmişti.

SAĞLIKLA İLGİLİ DÜZENLEMELER

Komisyondaki milletvekillerinin TBMM Genel Kurulu’ndaki yoklamalara katılmak zorunda kalması nedeniyle çalışmalarını geçen hafta tamamlayamayan Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda, 29 maddeden oluşan Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

Teklif ile özel sağlık kuruluşlarının hekimleri bordrolu olarak çalıştırması, hekimlerin en fazla iki sağlık kuruluşunda çalışabilmesi, özel sağlık kuruluşlarının tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri hakkında sınırlar belirlenmesi ve aykırı fiillerde bulunan kuruluş ve kişilere yaptırım uygulanması öngörülüyor.

Beşeri tıbbi ürünler ve özel tıbbi amaçlı gıdaların tedarik zinciri içindeki hareketlerinin takip sistemlerine kayıt ve bildirimlerine ilişkin yükümlülüklerini üreticiler, ecza depoları ve eczaneler için yeniden düzenleyen teklif, güvenli kimlik doğrulama araçları kullanılarak e-Devlet Kapısı veya Sağlık Bakanlığınca kurulan bilişim sistemleri üzerinden organ bağışı yapılması ve organları başkasına nakledilen bağışçıların eş ve birinci derece yakınlarına, organ nakline ihtiyaçları olması halinde acil hastalardan sonra gelmek üzere öncelik verilmesine ilişkin hükümler içeriyor.

Teklifle, Sağlık Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara aykırı olarak tıbbi cihazların satış, reklam, dağıtım veya pazarlamasını yapan kişiler ile teknik servis hizmetini sunanlar ve sahte tıbbi cihazları piyasaya arz eden, piyasada bulunduran ve hizmete sunanlar hakkında yeni idari yaptırımlar uygulanacak. Sağlık Bakanlığının hizmet alanlarına giren konulara özel olarak bu maksatla üretilmiş yazılımların, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş prensiplere uygun geliştirilmesinin sağlanmasına ilişkin düzenleme yapılması öngörülüyor.

Ayrıca, Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği ve optisyen-gözlükçüler odaları organlarının ne şekilde oluşturulacağına, bu organlar vasıtasıyla yerine getirilecek olan görevleri dolayısıyla hak ve fiil ehliyetinin sınırlarına ilişkin düzenleme yapılacak.

Kenevir yetiştiriciliğinin kapsamının genişletilmesi, yetiştirilmesi ve hasadına ilişkin süreç Tarım ve Orman Bakanlığının uhdesinde bırakılacak, tıbbi kenevirin işlenmesi, ihzarı, ihracı, ruhsatlandırılması, kayıt işlemleri, izin ve satışının ise Sağlık Bakanlığının uhdesine verilmesi ve söz konusu ürünlerin sadece eczanelerde satışına izin verilmesi, sözleşmeli sağlık yöneticisi olarak görev yapan personele uygulanacak disiplin hükümlerine ilişkin düzenlemelere gidilecek.

Öte yandan, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu’nda, 1 Temmuz Salı günü Türkiye Halk Bankası AŞ ve Bağlı Ortaklıkları’nın, 2021-2022 yılı hesapları görüşülecek.

TBMM'de salı ve çarşamba partilerin grup toplantıları yapılacak.

KOMİSYON ÇALIŞMALARI

Diğer yandan, TBMM’nin rutin gündeminin yanı sıra, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 28’nci Yasama Yılı’nın açılışında DEM Partili yöneticilerle tokalaşması ardından Abdullah Öcalan’a çağrısıyla başlayan, PKK’nin fesih ve silah bırakma kararı almasıyla ilgili süreç kapsamında gündeme gelen komisyon kurma tartışmaları kapsamında, çalışmalara bu hafta devam edilmesi bekleniyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, geçen hafta partilerin grup başkanvekilleriyle bir araya gelmiş ve onlardan komisyonla ilgili görüş ve önerilerini almıştı. Partilerden bu konuyla ilgili koordinatör bir grup başkanvekili belirlemelerini isteyen Kurtulmuş, görüş ve önerilerin yarına kadar yazılı olarak iletilmesini istemişti.

Kurtulmuş’un partilerden gelecek görüş ve öneriler doğrultusunda komisyon kurulmasıyla ilgili bu hafta bir toplantı yapması bekleniyor.