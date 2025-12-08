TBMM'de bütçe görüşmesi: Özgür Özel, "AKP'nin kara düzeni"ne karşı vaatlerini sıraladı

TBMM Genel Kurulu 2026 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri devam ederken CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün kürsüye çıktı.

Genel Başkanların konuşma yapacağı oturum Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Cumhurbaşkanlığı Kabinesi adına yaptığı açılış konuşmasının ardından başladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisi ve grubu adına en kapsamlı değerlendirmeyi yapmak üzere kürsüdeki yerini aldı.

"TEKERLİ VERGİ DAİRESİ"

Vergi yükü sebebiyle vatandaşın bir otomobil kendine bir otomobil devlete aldığını ifade eden Özel, "Türkiye'de otomobil dediğiniz, tekerlekli bir vergi dairesi. 700 bin liralık araca 824 bin lira vergi... Yani bir araba kendisine alabilen vatandaş bir arabayı da devlete vermek zorunda bu ülkede" dedi.

"TÜPTEN DEĞİL ELMASTAN VERGİ ALINSIN"

Bütçenin neredeyse tamamının vergiden elde edildiğini ifade eden Özel, "Mutfak tüpünden, tırnak makasından, elektrikli süpürgeden değil pırlantadan, elmastan, lüks araçlardan ÖTV'nin alınacağı bir vergi düzeni önerdiğimizi söylemek isterim" dedi.

"VATANDAŞIN 3 MAAŞI VERGİYE GİDİYOR"

Gelir vergisi nedeniyle vatandaşın maaşının 4'te 1'inin vergiye gittiğini ifade eden Özel, "Gelir vergisinden bir örnek: Vatandaş, çok önemli bir üniversiteyi bitirmiş ve 73 bin lira maaşla çalışmaya başlasın. 12 aylık maaşının 3 tanesi vergiye gidiyor. Ve yıl boyunca 9 maaşla geçinmek zorunda kalıyor" dedi.

"HER MAHALLEYE KREŞ AÇACAĞIZ, TAŞIMALI EĞİTİMİ MÜMKÜN OLDUĞUNCA KALDIRACAĞIZ"

Köy okulları ve kreşler konusuna değinen Özel, iktidara geldiklerinde her mahalleye kreş açacaklarını, köy okullarını yeniden açacaklarını ve taşımalı eğitimi mümkün olduğunca kaldıracaklarını ifade etti. Özel, "Belediyelerimiz bugüne kadar iktidarın kapatma çabalarına rağmen hedefimiz bin kreşten 770'ini açmış durumda. İktidarımızda her mahalleye kreş açacağız. Zenginin çocuğunun el becerisi 3 yaşında başlarken yoksulun çocuğununki 7 yaşında başlamasın. O kreşler sayesinde kadınlar ister sosyal hayata ister istihdama katılacak. Kadını çocuğa bakıp evde kocasını bekleyen konuma sıkıştırmaktan kurtaracağız. İktidarımızda mümkün olan bütün köy okullarını açacağız, taşımalı eğitimi mümkün olduğunca kaldıracağız" dedi.

"MÜLAKATI KALDIRIP LİYAKATI GETİRECEĞİZ"

Mülakat konusuna değinen Özel, "Mülakatı kaldıracağız liyakatı getireceğiz. Mülakatta 'reis' denilince ıspanak diyenin elendiği, dombra söyleyenin seçildiği bu sisteme son vereceğiz. Ücretli öğretmenliğe son verip, MEB'den daha çok öğretmen istihdamının yapıldığı üç harfli marketler utancına son vereceğiz" diye konuştu.

"PARAN KADAR SAĞLIK DÖNEMİNİ KALDIRACAĞIZ"

Sağlık sistemindeki özelleşmeye tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özel, "Paran kadar sağlık dönemini sonlandıracağız" diye konuştu.

Özel, şunları söyledi: "Sağlık sisteminin 3'te 1'i özel sektörün elindedir. OECD ülkelerinde bin kişiye 4, hekim 9 hemşire düşerken; Türkiye'de 2 hekim, 3 hemşire düşmektedir. Bugün vatandaşlar randevu sırası bekliyorlar. MR için 1,5 - 2 ay süre veriliyor. Milleti sınıflara bölen ve bu sınıflara göre muamele eden AK Partinin kara düzeni budur.

Biz haftada iki miting yapıyoruz milletin derdini dinliyoruz. Kara düzende yeni doğan bebekler bile güvende değil. Sağlık çalışanlarının neredeyse tamamı şiddet tehdidi altındadır. Araştırmalara göre yüzde 65'i tükenmişlik sendromu yaşamaktadır. Son 5 yılda 11 bin 700 doktor ülkeyi terk etmiştir. Tabii ki o doktorların ailelerinin de sözünü söyleyeceği sandık gelecek, kimin gideceğine de karar verecekler. Tüm askeri hastanelerini yeniden açacağız. İlaca erişimi güvence altına alacağız. Performans sistemini kaldıracağız. Ortez, protezde en ucuzun bulunup iyisi için fiyat farkının aldındığı düzeni kaldıracağız. Paran kadar sağlık dönemini sonlandıracağız."

BARINMA KRİZİNE KARŞI ÖNERİLER

Ülkede bir barınam sorunu olduğunun altını çizen Özgür Özel, "Büyükşehirlerde satılık evler 6,5 milyon liraya geldi. Konut sahipliği yüzde 60'lardan yüzde 50'lere geriledi. Barınma krizi artık üniversitelileri okullardan ayırıyor. TOKİ sosyal konut yapacak. AKP'nin de benimsemesini önemsiyor, gelecek için zaman kazandırdığını düşünüyoruz. Ama yüzde 5'lik dilimi göstermelik buluyoruz. CHP iktidarında gelire göre kira uygulamasına geçeceğiz" şeklinde konuştu.

"KENDİ ŞİRKETİNDEN ET ALAN ET VE SÜT KURUMU MÜDÜRÜ AKP'NİN KARA DÜZENİNE NASİP OLDU"

Tarım ve hayvancılık konularına değinen Özel, "Tarımda kendi kendine yeten bir memlekettik. 2002'de tarım yapılan 2,5 milyon hektar alanda tarım yapılmıyor. Ortalama yaş 30'du şimdi 58. Tarım sektörü yüzde 13 ile daralma yaşadı" dedi.

Cevdet Yılmaz'ın "Tarımda eksi 12,7 büyüme kat ettik" sözlerine yanıt veren Özel, "Büyüme istediği gibi olmadığında ılımlı ama istikrarlı büyüme diyenlerin bu mahcubiyetini anlıyorum ama bu kadar berbat bir performanstan sonra bu kürsü özeleştiri bekler. Almanya 2 bin 100 dolar, Türkiye'de 400 dolar. Kırmızı et 7 dolar bizimkisi 41 dolara yemeye çalışıyor. Buna çözüm bulunması gerekirken 1,4 milyar dolarlık et ithalatı yapılmıştır" diye konuştu. Özel, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahid Taylan'ın Macaris'tanda bir şirkete ortak olduğu ve etleri buradan temin ettiği iddiasını hatırlatan Özel, "Kendi şirketinden dezenfektan satın alan Ticaret Bakanından sonra kendi şirketinden et alan Et ve Süt Kurumu Müdürü de AKP'nin kara düzenine nasip olmuştur" dedi.

"ÇİFTÇİNİN MAZOTUNDAN ÖTV'Yİ KALDIRACAĞIZ"

Özgür Özel, "Çiftçinin aldığı mazottan ÖTV'yi kaldıracağız. CHP iktidar olsa mazot 50 lira değil 30 lira olurdu" dedi.

"ESNAFI 3 HARFLİ ZİNCİRLERE EZDİRMEYECEĞİZ"

Özgür Özel, iktidara geldiklerinde Esnaf ve Ticaret Bakanlığı kuracaklarını ifade ederken şöyle konuştu: "Ahilik kültürü ile yoğurulmuş bu topraklardayız ama zincir marketler için kurulmuş düzen esnafı perişan etmiş durumda. Hal yasası yıllardır bekliyor. Bu bütçe bu sorunlara çare getirmiyor. Siyaset öncelik belirleme işidir. CHP esnaftan taraftır bu bütçeyi getirenler zenginden taraftır. CHP iktidarından Esnaf ve Ticaret Bakanlığını kuracağız. Bu işi bilen birisini oturtacağız. Kredilerin faizlerini sileceğiz. Küçük esnafı üç harfli zincirlere ezdirmeyeceğiz. Lobilere teslim olmayacağız, süper marketlere net düzenleme yapacağız."

Ayrıntılar geliyor