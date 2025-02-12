TBMM'de cezaevinde intihar eden 'Yenidoğan Çetesi' şüphelisinin otopsi raporu talep edildi

TBMM Bebek Ölümleri ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu, AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan başkanlığında toplandı. Komisyonda, Adalet Bakanı Yardımcısı Mehmet Yılmaz ve Türk Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği sunum yaptı.

Adalet Bakanı Yardımcısı Mehmet Yılmaz sunumunda Anayasa’nın 138. maddesine atıfta bulunarak “Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanı kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz. Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz. Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez” dedi.

ÇAN'DAN YILMAZ'A TEPKİ: "BİZE ÇERÇEVE Mİ ÇİZİYORSUNUZ?"

Bunun üzerine CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Yılmaz’ın 138. maddeyi hatırlatmasına ilişkin “Soru sorulamaz denilen bir sunumda biz neye göre soru soracağız, bize bir çerçeve mi çiziyorsunuz?” diye tepki gösterdi.

KOMİSYONDA İNTİHAR EDEN İLKER GÖNEN'İN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ SORULDU

Yılmaz, sunumunda Yenidoğan Çetesi’yle ilgili geçmiş soruşturma süreci ve yargılama hakkında komisyona bilgi verdi. Yılmaz’ın sunumunun ardından milletvekilleri konuya ilişkin sorular sordu. CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, Adalet Bakan Yardımcısı Yılmaz’a “Cezaevinde intihar eden İlker Gönen'le ilgili yüksek güvenlikli bir cezaevinde tutuklu olmasına rağmen bu ölümle ilgili acaba ne tür bir araştırma yapılacak?” diye sordu.

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba da “Gerçekten yüksek güvenlikli bir cezaevinde intiharı basına yansıdığı kadarıyla cam bardak parçasıyla kesildiği iddia ediliyor. Bu doğru mudur? Doğruysa mahkumlara cam bardakla çay ya da benzeri bir şeyler verilebiliyor mu? Yoksa bu yüksek güvenlik tanımlamasının açılımı nedir? Yani sadece kaçamayan ya da başka gardiyana saldıramayan mı? Yoksa intihar edebilenler de bu işe dahil mi?” dedi.

SUİÇMEZ: EĞER KAMU GÖREVLİSİ BU SORUŞTURMALARA DAHİL EDİLMİYORSA YAŞAM HAKKININ ÜZERİNİ ÖRTMÜŞ OLUYORUZ"

Yenidoğan Çetesi’ne ilişkin devletin sorumluluğunun da doğduğuna işaret eden CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, “Burada tazminat sorumluluğu da çıkacaktır. Ama şu ana kadar baktığım verilerden bir kamu görevlisi bu soruşturmanın içinde midir ben anlayamadım. Eğer kamu görevlisi bu soruşturmalara, kovuşturmalara dahil edilmiyorsa kimse kusura bakmasın, biz bu yaşam hakkının üzerini bir şekilde örtmüş oluyoruz. Niye özel hastane sahiplerinden bildiğim kadarıyla sadece bir sanık var? Özel hastane sahiplerini kim koruyor? Şimdi cezaevinde ve dışında iki kişi öldü. Bunların çok iyi şekilde Sayın Bakan Yardımcım araştırılması lazım. Az önce yine yanlış anlamadıysam iki bileği de kesmiş. İki bileği kesmenin nasıl gerçekleştirildiğini çok tıbbi bir bilgim yok ama çok anlayamıyorum. Dolayısıyla ben bile buradan bakınca ‘olmaz’ diyorum. Butona da basmış deniliyor ama bunların açığa çıkarılması gerekiyor” diye konuştu.

YILMAZ: "PSİKO DEĞERLENDİRMESİ DÜŞÜK SEVİYEDE ÇIKTIĞI İÇİN KENDİSİNE İKİ TANE CAM BARDAK VERİLMİŞ"

Bakan Yardımcısı Yılmaz, cezaevinde intihar eden şüpheli İlker Gönen hakkındaki sorulara şöyle cevap verdi:

“Şüpheli İlker Gönen, 1 Şubat 2025 tarihinde Antalya Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunduğu sırada vefat ediyor. Tabii bu tip şeylerde psikososyal yardım servis bilgileri var. Burada ilk geldiğinde tutuklularla bir görüşme yapılıyor ve bunların kendilerine zarar vermeye veya başka zarar verme risklerine göre değerlendirilmesi yapılmış. Bu bireysel görüşmede risk durumunun değerlendirme durumu düşük olduğu değerlendirmesi yapılmış. Tabii bu değerlendirmeye göre de kendilerine birtakım eşyalar verilebiliyor yönetmeliklere göre Ceza İnfaz kurumlarında bulundurabilecek eşya ve maddeler hakkında yönetmeliğin 6. maddesine göre kendilerine 0-50 metre kalınlığında metal yemek tabağı verilebiliyor. Yine cam bardağı verilebiliyor. Bu kapsamda psiko değerlendirmesi düşük seviyede çıktığı için kendisine iki tane cam bardak verilmiş. Bir defa değerlendirme yapılmış, kendisine veya başkalarına zarar verme riski düşük seviyede olduğu için kendisi de bu imkanlardan yararlanmış. Bu seviyede yüksek çıkanlara bu cam bardak vesaire hiçbir şekilde verilmiyor. Tabii burada intihar etmeden önce eşine ve avukatına yazdığı iki mektup var. Bu mektuplarda da zaten intiharı ilk başta kendisi karar veriyor. Daha sonra muhtemelen belli bir şeyden sonra intihardan vazgeçerek kendi butona basıyor. Bu şekilde hastaneye yetiştiriliyor ama maalesef vefat ediyor.”

"İNTİHARLA İLGİLİ CEZAEVİ KENDİLERİ HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME YAPACAK"

CHP Trabzon Milletvekili Suiçmez, Gönen’in iki bileğini kestiğini hatırlatarak Gönen’le ilgili sorusunu yeniden tekrarladı. Bunun üzerine Bakan Yardımcısı Yılmaz, “İki camla, iki bileği kesiyor. Bu arada vazgeçiyor. Vazgeçtikten sonra butona basıyor. Tabii o arada kan kaybından vefat ediyor. Bununla ilgili zaten cezaevi kendi soruşturmalarını yapıyor. Cezaevi kendileri hakkında bir değerlendirmeleri yapacaklardır” dedi.

CHP’li Murat Çan ise Yılmaz’a daha önce bilek kesilerek bir intihar edilme vakasına dahil olup olmadığını sorarak “Bilek keserek intihar etmek en uzun sonuçlanacak intihar ölümüdür ve her anında da yardım almadan durdurulabilir bir süreçtir. Dolayısıyla bir bileği kesildiğinde diğer bileği de kesmek için tendonu da kesmek gerekir. Diğer tendonu kesilmiş bilek öbür bileğin arterine teorik olarak zarar veremez” diye açıkladı. Yılmaz da, “Evet, tıbbi olarak nasıl bir sonuç oluşturur bilemiyorum ama neticede bunlar bizim için cezaevinin yapmış olduğu tespitler” diye yanıtladı.

OTOPSİ RAPORU TALEP EDİLDİ

CHP’li Ali Karaoba da Yılmaz’dan Gönen’in otopsi raporunu talep ederek “Butonu bastıktan sonraki müdahale ne zaman, ne kadar onlarla ilgili bize bilgi gönderilirse seviniriz. Çünkü kamuoyunda şüpheli önüne muhabbeti çok fazla geçiyor” dedi. Yılmaz, “Eşi ve çocukları sebebiyle kamuoyuna bilgi paylaşmadık ama özel olarak komisyona bu bilgiyi göndeririz. Adalet Bakanlığı olarak bu konuyla ilgili genel hatlarıyla bir basın açıklaması yaptık” diye cevapladı.