TBMM'de 'CHP Binasına 5 bin polis' tartışması: Mahkeme kararına uysaydınız...

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan'ın başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri görüşülüyor. Bakanlar, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydının partisinin İstanbul İl Başkanlığı binasına 5 bin polisle girildiğini hatırlatmasına tepki gösterdi. Yerlikaya ile muhalefet partisi milletvekilleri arasında "polis" başlığı üzerinden tartışma yaşandı. Günaydın, "O kanunsuz emirlerinizin hepsinin zamanı gelecek, teker teker hesabını soracağız" derken, Yerlikaya, "Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Siz 'mahkeme kararına uyduk' deseydiniz oraya 5 bin polis gelmeyecekti. Önce meydan okudunuz, sonra sıkıyı görünce ‘Bizim infial oluşturmak gibi bir niyetimiz yok’ dediniz, tornistan yaptınız. Var mı öyle" yanıtını verdi.

Tartışma, tutanaklara da yansıdı. Tutanağa geçen diyalog şöyle:

"Ali Yerlikaya: Oradan bizim kahraman polislerimize, askerlerimize laf giydir! Hiç kusura bakmayın! Biz buna karşıyız.

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı: Polislere bir şey diyen yok Sayın Bakan.

Gökhan Günaydın: Kahraman polislerimize, biz polislerimize laf etmiyoruz.

Cavit Arı: Polisler sizin polisiniz değil, devletin polisi.

Gökhan Günaydın: Biz o polislere kanunsuz emir veren sizle konuşuyoruz. Polislerle ne alakası var konunun!

DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan: Konuyu manipüle etmeyin, kimse burada polislere laf atmıyor.

Cavit Arı: Polis devletin polisi, babanızın değil.

Gökhan Günaydın: O kanunsuz emirlerinizin hepsinin, zamanı gelecek, teker teker hesabını soracağız, tamam mı?

Ali Yerlikaya: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Siz 'mahkeme kararına uyduk' derseniz oraya 5 bin polis gelmeyecekti.

Gökhan Günaydın: Ne mahkeme kararıymış? 50 tane mahkeme kararı var. Benim seçilmiş yönetimimi sen mi görevden alacaksın? Siyasi partiye kayyum mu atayacaksın? Senin atadığın kayyumla mı ben yönetileceğim?

Ali Yerlikaya: Önce meydan okudunuz, sonra sıkıyı görünce dediniz ki: 'Bizim infial oluşturmak gibi niyetimiz yok' diye tornistan yaptınız. Var mı öyle!

Gökhan Günaydın: Ne anlatıyorsun sen! Ne anlatıyorsun! Ayıp ya! İnsan utanır biraz! İnsan utanır biraz, utanır!"