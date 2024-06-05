TBMM'de DEM Partili ve AKP'li milletvekilleri arasında "küfür" tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda DEM Partililer ile AKP'li milletvekilleri arasında ‘küfür’ tartışması yaşandı. DEM Parti, Hakkari Belediye Başkanlığına kayyım atanması nedeniyle yaptıkları protesto sırasında yaşanan tartışmalarda AKP Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş'ın "küfür" ettiğini ve özür dilemesi gerektiğini söyledi. DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, AKP'li Sarıbaş'ın döviz yırttığına ilişkin fotoğrafı Meclis Genel Kurulu’na göstererek, "Kendisinden özür dilemesini bekliyoruz. Eğer özür dilemezse küfretmeyeceğim ama utanmasını dilerim. Şu manzara karşısında bir utansın” dedi. AKP'li Sarıbaş ise küfür iddialarını reddetti.

TBMM Genel Kurulu'nda DEM Partililer ile AKP'li milletvekilleri arasında ‘küfür’ tartışması yaşandı.

TBMM Genel Kurulu’nun bugünkü birleşiminde DEM Partililer Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınıp 19 yıl hapis cezası verilmesi nedeniyle "belediyeler bizimdir, gaspa izin vermeyeceğiz", "Kayyım darbedir, kayyıma hayır" yazılı dövizleri Meclis sıralarına koydu.

Birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, partilerin grup başkanvekillerine gündem dışı söz verdi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Hakkari Belediye Başkanının 19 yıl ceza almasına ilişkin, "Madem bugün karar da açıklanmış 19 yıl ceza almış. Madem böyle bir ceza verilecek bu ceza verildikten sonra bütün bu adımlar atılamaz mıydı? Dava sonuçlanana kadar kayyım ataması beklenemez miydi" diye sordu.

"MECLİS'TE BİR KADINA ASLA YAKIŞMAYACAK CİNSİYETÇİ SÖZLER EDİYOR"

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın 19 yıl hapis cezası almasıyla ilgili konuşurken belediyenin önündeki kolluk kuvvetlerinin fotoğraflarını gösterdi. Koçyiğit, "Halkın iradesini hiçe sayan ve onu yok etmek için elinden geleni ardına koymayan iktidar pratiğiyle karşı karşıyayız” dedi.

Koçyiğit şunları söyledi:

"AKP milletvekilleri kürsüyü işgal ettiler. Burada, hangi gruptan oraya bir fiziki saldırı oldu? Onlara gelince hak, muhalefete gelince nahak; öyle mi? Bu ülkede, sistematik bir şekilde kayyum uygulamasıyla belediyelerimiz gasbediliyor, maşallah, buna kimsenin sesi çıkmıyor ama biz burada bunu protesto edince, efendim, söz hakkının kısıtlanmasıymış. Biz, burada, bu parlamentonun mehabetine uygun olmayan hiçbir tutum sergilemedik ama şunu söyleyelim; siz kapattıktan sonra örgütlenip gelen, bizi linç etmeye çalışan, bizi darp eden bir AKP grubu var. Muhalefet 'Yok edilmesi gerekenlerdir' diye anlıyorlar. Bakın, bu resim, bizim şu dövizimiz var ya, bu dövizi dün yırtan vekil profili… Bir dövize tahammül edemeyecek kadar acziyet içinde olan bir gruba biz ne diyelim? AKP Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, videosu var, isteyen açsın, baksın; bu Mecliste bir kadına asla yakışmayacak cinsiyetçi sözler ediyor, videoda açık ve net, benim terbiyem o sözü tekrarlamaya, burada söylemeye yetmiyor. Böyle bir söz söylüyor ama sadece o değil, diğer AKP milletvekillerinin cinsiyetçi küfürleri de videolara yansımış durumda. Biz ne diyelim? Dediğim gibi, herkes kendisine yakışanı… Demokrasi, bir tahammüldür ama demokrasi nerede? İşte, zorla gasbeden bir rejimle karşı karşıyayız.”

"AK PARTİ SEÇİLMİŞLERİN İRADESİNE SAYGI DUYAR"

AKP Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, "Türkiye bir hukuk devletidir. Anayasa Mahkemesi'nin kararları da bağlayıcıdır. AK Parti seçilmişlerin milli iradesine saygı duyan bir anlayışa sahiptir. Bizim anlayışımız milli iradesini örgütün dayatmasına peşkeş çekmeye izin vermeyen bir anlayıştır. Biz siyasetin tüm vesayetlerine karşıyız. Türkiye bir hukuk devletidir. Dünyanın hiçbir yerinde terörü, şiddeti öven hatta sessiz kalan bir anlayışı bile demokrasi kabul etmez. Türkiye'de AK Parti'nin yeri milli irade neredeyse oradadır" dedi.

"CAN ATALAY BURADA OLACAKTI"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da Gül'ün Anayasa Mahkemesi’nin kararlarıyla ilgili sözlerine, "Abdülhamit Gül aynı zamanda Adalet Bakanlığı da yaptı. Ben tek bir şey hatırlatacağım Can Atalay için de Anayasa Mahkemesi bir karar vermişti. Keşke bunu onun için de söyleyebilseydiniz. Can Atalay burada olacaktı" diye tepki gösterdi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit sataşmadan söz alarak şunları söyledi:

"Tabii insan AKP Grup Başkanvekilini dinleyince hangi ülkedeyiz diye merak ediyor. Şu anda adliyenin önü kollukla kapatılmış şu anda milletvekilleri darp ediliyor dün biz burada linç edildik, Hakkari halkı belediye eş başkanını üç dönemdir seçiyor, onları orada uzaklaştırıp kayyım atıyorlar ama demokrasiyi pusula edinmiş bir AKP varmış. Bu demokrasi Kürt'ün demokrasisi değil, Kürt demokrasi istiyor sandığa gidiyor. Bir tane uyduruk OHAL KHK'si çıkardılar ellerine aldılar... Bu ülkede Kürt'ün başına gelen her türlü hukuksuzluğun kaynağı işte kendini belli ediyor. Kürt'ün seçme ve seçilme hakkını gasp ederek yol elde etmek isteyenler var. Ya herkes için demokrasi ya hiç demokrasi... Kürt'ü istisna tutan demokrasi demokrasi değildir."

ABDÜLHAMİT GÜL: KÜRT'ÜN ADINA KONUŞMA YETKİNİZ YOKTUR

AKP Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, "Hiç kimsenin Kürtler adına konuşma yetkisi yoktur... Eğer Kürtlerin meselesinde Diyarbakırlı kardeşimin evine çukur kazan PKK sorunu vardır. Gelin PKK sorunu ile ilgili nasıl bakıyorsunuz bunu konuşun. Bugün Şırnak'ta Diyarbakır'da benim Kürt kardeşim şunu merak ediyor sırtınızı millete mi dayadınız, Kandil'e mi dayadınız. Bu konuda özeleştiri yapın" sözleri üzerine DEM Partililer tepki gösterdi. Koçyiğit, "Sırtımızı Hakkarililere dayıyoruz. İradesini gasp etmeye çalıştığınız Abdullah Zeydan'a, Van halkına yaslıyoruz" diye yanıt verdi.

AKP'Lİ SARIBAŞ: BUNU SÖYLEYEN İSPAT ETSİN

AKP Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş sataşmadan söz alarak Koçyiğit'in "küfür" idiasına ilişkin, "Dövizleri milletvekillerimizin kafasına atılarak silah olarak kullanmışlardır. Benim terbiyem öyle şeylere müsaade etmez. Bunu söyleyen ispat etsin ispat edemezse istifa etsin. Sizin davranışınıza terör örgütü yandaşlığınıza hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz" dedi.

DEM PARTİLİ BEŞTAŞ: ÖZÜR DİLEMELİ

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ise AKP'li Sarıbaş'ın dövizi yırttığına ilişkin fotoğrafı Meclis Genel Kurulu'na gösterdi. Beştaş, Sarıbaş'ın özür dilemesini beklediklerini belirterek "Maalesef ettiği küfürleri de asla kabul edemiyorum. Dövizi nasıl yırttığını biz değil bütün Türkiye gördü ve maalesef ettiği küfürleri de bir kadın olarak ağzıma almayacağım ve yakışmıyor. Dün ben bütün tartışmayı izledim, nasıl provokasyon yapıldığını gördüm ve kadın vekillerimize erkek vekiller saldırdı, bunu kendi gözlerimle gördüm. Darbeye karşı demokratik protestomuzu ortaya koyarız. Kürsüyü işgal etmek bir provokasyon değil ona saldırı demek bir provokasyondur. Ama bugün asker Hakkari sokaklarında sırtını askere polise dayayarak halka zulmediyorlar" dedi.

Beştaş,"Kendisinden özür dilemesini bekliyoruz. Eğer özür dilemezse küfretmeyeceğim ama utanmasını dilerim. Şu manzara karşısında bir utansın ya" dedi.

Tartışmaların sürmesi üzerine oturumu yöneten TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca Genel Kurul’a ara verdi... Arada Meclis Genel Kurulu'nda AKP ve Dem Partililer arasında tartışmalar devam etti.