TBMM'de dördüncü yasama yılı başlayacak: Hangi düzenlemeler gündemde?

TBMM’de yeni yasama yılı, 70 günlük tatilin ardından yarın açılıyor. 20 Temmuz 2025’te tatile giren TBMM’de 28. Dönem dördüncü yasama yılı başlayacak.

Yeni yasama yılı, yarın saat 14.00’te Genel Kurul’da özel oturumla açılacak.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşma yapması beklenen açılış oturumuna CHP, belediyelere yönelik operasyonlar ve belediye başkanlarının tutuklanmasını protesto amacıyla katılmayacak.

CHP'DEN AÇILIŞA KATILMAMA KARARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM açılışına katılmama kararına ilişkin, "Ayağa kalksak, geçen seneki gibi Cumhurbaşkanı gibi karşılaşak, öyle olmadığı belli. Otursak, dinlesek bize ne yaptığı belli. Bu sene yapılmayanı yapıyoruz. Cumhurbaşkanı geldiğinde ne ayakta ne oturarak onu karşılıyoruz. Çünkü bize karşı bir darbe girişiminde bulunmuştur. Milli iradenin tecelligahı o çatının altında bize, geleceğin iktidar partisine ve bir sonraki Cumhurbaşkanına Amerika’dan Trump‘tan icazetli darbe yapanla aynı çatının altında olmayacağız. O, Meclis salonunda bulunduğu sırada orada olmayacağız. Eğer resepsiyona katılacaksa resepsiyona da katılmayacağız" açıklamasını yapmıştı. Genel Kurul’da geçen yıl yapılan açılış töreninde, "normalleşme” kapsamında CHP Genel Başkanı Özel ve CHP’li bazı milletvekilleri "makama saygı" amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan Genel Kurul Salonu’na geldiğinde ayağa kalkmış, bazı vekiller kalkmamış, bazıları da kuliste beklemişti. CHP'liler geçen yasama yılının açılışı dolayısıyla düzenlenen resepsiyona da katılmamıştı.

GÖZLER "ENTEGRASYON" İLE İLGİLİ DÜZENLEMEDE

PKK’nin kendini feshi ve sembolik silah bırakma sürecinin ardından "entegrasyon", "umut hakkı", "infaz yasası" gibi konular başta olmak üzere geçen yasama yılında görüşülemeyen ve bu döneme ertelenen, trafikten boşanma davalarına kadar birçok düzenlemeler için yoğun mesai harcanacak.

Bu yasama yılında gözler PKK’nin 11 Temmuz’daki sembolik silah bırakma töreninden sonra kurulan ve çalışmalarına 5 Ağustos 2025 tarihinde başlayan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çizeceği yasal çerçeveye odaklandı. En çok soru işaretlerinin olduğu konu ise silah bırakanların entegrasyonun nasıl olacağı. Buna yönelik "Eve Dönüş" yasası ile Bahçeli’nin dile getirdiği "umut hakkı" ve infazla ilgili olası yasal düzenlemelerin görüşülmesi bekleniyor.

TOKALAŞMADAN SİLAH BIRAKMAYA

TBMM’de, geçen yıl 1 Ekim’deki yasama yılı açılış töreninde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sürpriz bir şekilde DEM Partili yöneticilerle tokalaşmasıyla başlayan süreç, bu yasama yılına kadar farklı bir boyuta evrildi.

11. Yargı Paketi hazırlanıyor

Öte yandan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un açıklamalarına göre, TBMM’ye bu dönemde "11. Yargı Paketi" sunulacak. Bu pakette suça sürüklenen çocuklara verilecek cezanın yaşa göre artırılması, internet doladırıcılığı, sanal bahis gibi konular ile trafikteki saldırılara ilişkin düzenlemeler yer alacak.