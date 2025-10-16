TBMM'de "ekonomi", "asgari ücret" ve "gıdaya erişim" görüşme önerileri AKP-MHP oylarıyla reddedildi
TBMM Genel Kurulu'nda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.
Kaynak: AA
Genel Kurul'da Yeni Yol Partisi'nin "tarımsal üretim", İYİ Parti'nin "asgari ücret", DEM Parti'nin "ekonomi", CHP'nin "gıdaya erişim"e ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.
Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.
Genel Kurul'da daha sonra Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümü üzerinde görüşmelere geçildi.