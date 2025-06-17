TBMM'de ihtisas komisyonlarının başkanları belli oldu

TBMM Genel Kurulu, 28'inci Yasama Dönemi'nin ikinci devresinde görev yapacak olan ihtisas komisyonlarında başkan, başkan vekili, sözcü ve katip üye seçimlerini yapmak üzere toplandı.

Seçimlere göre; Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı'na AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş, İçişleri Komisyonu Başkanlığı'na AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Dışişleri Komisyonu Başkanlığı'na AKP Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Milli Savunma Komisyonu Başkanlığı'na AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Dilekçe Komisyonu Başkanlığı'na AKP Adana Milletvekili Sunay Karamık, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanlığı'na AKP Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığı'na AKP Ankara Milletvekili Vedat Bilgin, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığı'na AKP Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanlığı'na AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Çevre Komisyonu Başkanlığı'na AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanlığı'na AKP Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, Adalet Komisyonu Başkanlığı'na AKP İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanlığı'na AKP Van Milletvekili Burhan Kayatürk, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı'na AKP Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığı'na AKP Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanlığı'na AKP Aydın Milletvekili Mustafa Savaş yeniden seçilirken; Anayasa Komisyonu, Dijital Mecralar Komisyonu ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu başkanları değişti.

Değişikliğe göre; Dijital Mecralar Komisyonu Başkanlığı'na AKP Giresun Milletvekili Nazım Elmas, Anayasa Komisyonu Başkanlığı'na AKP Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığı'na AKP Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan seçildi.