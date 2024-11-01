TBMM'de intihar girişimi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bir kişi, milletvekili odalarının bulunduğu halkla ilişkiler binasının tepesine çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Olayın duyulmasının ardından, TBMM güvenlik ekipleri ve polis olay yerine intikal etti.

İntihar girişiminde bulunan kişinin kimliği hakkında henüz bir bilgiye ulaşılamadı.

Gerçek Gündem'in aktardığına göre, intihar girişiminde bulunan şahıs, Meclis Koruma Daire Başkanı Ahmet Birtan Erol'un ikna etmesiyle çıktığı yerden indirildi