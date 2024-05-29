TBMM'de, İsrail'in saldırılarını kınayan tezkere kabul edildi
TBMM Genel Kurulu'nda, İsrail'in Refah saldırılarını kınayan Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi.
Kaynak: AA
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını kınayan tezkere kabul edildi.
Kabul edilen Meclis Başkanlığı tezkeresinde Birleşmiş Milletler'e çağrı yapılarak Güvenlik Konseyi, İsrail'in saldırılarını sona erdirmesi konusunda karar almaya davet edildi.
Tezkereye ilişkin açıklamada "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acilen toplanmaya ve İsrail'in saldırılarına son vermesi hususunda karar almaya davet ediyoruz" denildi.