"TBMM'de istismar" davası: 16 yıl 6 aya kadar ceza talebi

TBMM'deki stajyer öğrencilere yönelik, “Cinsel istismar” davasının üçüncü duruşması Ankara 57’nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanıklar İbrahim Beşlioğlu, Halil İlker Güner, Recep Seven ve Durmuş Uğurlu, mahkemeye SEGBİS üzerinden bağlandı. Tutuksuz sanık Ramazan Çetin ise duruşma salonunda hazır bulundu.

SEGBİS üzerinden duruşmaya katılan tutuklu sanık İbrahim Beşlioğlu ise savunmasında mesajı cinsel amaçlı atmadığını ileri sürerek “Ben mesaj atarken stajyer değildi. Mesajı muhabbet amaçlı attım. Yanıma yaklaşma gibi bir durum söz konusu değil. Tahliyemi talep ediyorum” ifadelerini kullandı. SEGBİS ile savunmasını yapan Halil İlker de stajyer öğrenciye dokunmadığını ve herhangi bir teması olmadığını belirterek, altı aydır cezaevinde olduğunun altını çizdi, “İşimden oldum, çocuklarım perişan oldu” dedi. İlker, tutukluluk süresinin göz önünde bulundurularak tahliye edilmesi gerektiğini söyledi.

BİLİRKİŞİ RAPORU DETAYI

Mağdur kız çocuğunun annesi E.D’nin avukatı ise savunmasında, şunları kaydetti: “Bir kısım sanıklar suçlarını kabul etmişlerdir. Sanık Durmuş’un ifadeleri ise cezadan kurtulmak içindir. İşten kurtulmak amacıyla stajyere yakınlaştığını söylemiştir. Oysa bilirkişi raporlarında sanığın yaklaştığı kaydedilmiştir. Öte yandan bir tanık da stajyeri, kendi listesine aldırdığını ifade etmiştir. Sanıkların cezalandırılmasını talep ediyoruz.”

MİLLİ MANEVİ DUYGULAR

Tutuklu sanık Durmuş Uğurlu da hakkındaki suçlamaları reddederek, “İsnat edilen suçu kabul etmiyorum. Bir kız babası olarak, milli ve manevi duyguları olan biri olarak kesinlikle kabul etmiyorum” iddiasında bulundu. Uğurlu’nun avukatı da vekili hakkında suç işlediğine yönelik şüphe dahi oluşmadığını belirterek, “Bu yüzden müvekkilimiz suç şüphesi altında dahi değildir. Tahliyesini talep ederiz. Ölçülülük ilkesinden de son derece uzaklaşılmıştır. Herhangi bir adli kontrol tedbirinin de uygulanmasını kabul ederiz” diye konuştu.

Tutuklu sanık Recep Seven de üzerime atılı suçlamayı kabul etmeyerek tahliyesini istedi.

SAVCI MÜTALAASI

Beyanların ardından savcılık esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Cumhuriyet Savcısı, sanıklar için “Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" ve "Çocuğa karşı cinsel taciz" suçlarından ceza istedi. Savcı, esas hakkındaki mütalaasında sanıkların, TBMM mutfağında stajyer olarak bulunan 15-18 yaş aralığındaki mağdurlara yönelik eylemlerini, “Kamu görevi ve hizmet ilişkisinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle zincirleme şekilde çocuğa karşı nitelikli cinsel istismar” olarak nitelendirerek cezalarda artırım talep etti. Sanıklar hakkında en az 4 buçuk yıldan 16 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenildi.

Esas hakkındaki mütalaanın ardından alınan ara kararda, sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmedilerek, mütalaaya karşı taraflara süre verildi. Duruşma, 5 Haziran’a ertelendi.