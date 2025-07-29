TBMM'de komisyon kurma çalışmaları: 4 parti daha üye verme kararı aldı

PKK'nin silahlarını bırakma sürecine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) oluşturulması beklenen komisyonun kurulmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

TBMM'de kurulması için çağrı yapılan 51 üyeli komisyona, AKP ve MHP ve DEM Parti'nin ardından Yeni Yol Grubu, Emek Partisi (EMEP), Demokratik Sol Parti (DSP) ve HÜDAPAR da üye verme kararı aldı.

İYİ Parti'nin üye vermeyeceğini açıkladığı komisyona katılma konusunda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Yeniden Refah Partisi (YRP) ve Demokrat Parti (DP) değerlendirmelerini sürdürüyor.

31 Temmuz Perşembe günü saat 17.00'ye kadar isim istenen komisyonda siyasi partilerin dağılımı şöyle olacak:

AKP 21, CHP 10, DEM Parti 4, MHP 4, İYİ Parti 3, Yeni Yol Partisi 3, HÜDAPAR 1, Yeniden Refah 1, TİP 1, EMEP 1, DSP 1 ve DP 1.

Komisyonda MHP'yi, Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Sakarya Milletvekili Muhammet Levent Bülbül, Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ve Tokat Milletvekili Yücel Bulut temsil edecek.

DEM Parti'yi ise Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Antalya Milletvekili Saruhan Oluç ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek temsil edecek.

AKP'nin komisyona vereceği milletvekili isimleri henüz netlik kazanmadı.

CHP'NİN ŞARTLARI VAR, YENİ YOL KOMİSYONA VERECEĞİ İSİMLERİ TARTIŞIYOR

CHP’nin ise kurulacak komisyon için üye verip vermeyeceği belirsizliğini koruyor. CHP komisyonda siyasi partilerin eşit şekilde temsil edilmesinin sağlanmasını bunun mümkün olmaması durumunda komisyonda karar vermek için nitelikli çoğunluğun aranmasını öneriyor. Bu durumda komisyonda kararların üye sayısının üçte iki veya beşte üçünün oyuyla alınması gerekiyor.

Yeni Yol Grubu komisyona milletvekili gönderecek ancak isimler konusunda parti kurullarında istişarelerin sürdüğü belirtiliyor.

TİP'TEN KOMİSYON İÇİN "ANAYASA" VURGUSU

Meclis’te temsil edilen ama grubu bulunmaya siyasi partilere de komisyon için davetiye gönderildi.

ANKA Haber Ajansı’nın edindiği bilgilere göre, Türkiye İşçi Partisi (TİP) komisyona üye verme eğiliminde ancak komisyonun anayasa yapmaya yönelik bir komisyon olması durumunda üye vermeme görüşünü benimsiyor. Emek Partisi (EMEP) komisyona üye verecek. Komisyonda yer alacak isim İstanbul Milletvekili İskender Bayhan olacak.

Yeniden Refah'ın üye verip vermeyeceği henüz belli değilken HÜDAPAR ve DSP de üye verme kararı aldı.