TBMM'de kurulan komisyonun ismi kabul edildi

HABER MERKEZİ

TBMM’de, “Terörsüz Türkiye” kapsamında kurulan komisyonun ismi "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" olarak açıklandı.

TBMM Başkanlığı tarafından komisyonun ismine, görevine, amscına ve işleyişine ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada komisyonun amacının "Terörün Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkartılması, toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi, millî birlik ve kardeşliğimizin pekiştirilmesi hedefi doğrultusunda özgürlük, demokrasi ve hukuk devleti alanlarında yapılacak çalışmaları değerlendirmektir" olduğu belirtildi.

Komisyonun görevi, "Birinci fıkrada belirtilen amaç doğrultusunda ihtiyaç duyulan konuların belirlenmesini tespit edip kanun teklifi taslaklarına yönelik çalışmalar yapmak ve kamuoyunun mevcut ve sürece dair bilgilendirilmesini sağlamaktır" olarak açıklandı.

Açıklamaya göre, komisyonun toplantıları basına kapalı olarak gerçekleştirilecek.

TBMM Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

"Komisyonun adı

MADDE 1- (1) Komisyonun adı, “Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu”dur.

Komisyonun amacı ve görevi

MADDE 2- (1) Komisyonun amacı terörün Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkartılması, toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi, millî birlik ve kardeşliğimizin pekiştirilmesi hedefi doğrultusunda özgürlük, demokrasi ve hukuk devleti alanlarında yapılacak çalışmaları değerlendirmektir.

(2) Komisyonun görevi birinci fıkrada belirtilen amaç doğrultusunda ihtiyaç duyulan konuların belirlenmesini tespit edip kanun teklifi taslaklarına yönelik çalışmalar yapmak ve kamuoyunun mevcut ve sürece dair bilgilendirilmesini sağlamaktır.

Komisyon Başkanı

MADDE 3- (1) Komisyonun Başkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanıdır. TBMM Başkanının yokluğunda TBMM Başkanının görevlendirdiği Komisyon üyesi toplantıya başkanlık eder. Başkanın yerine toplantıyı yöneten üye oy kullanabilir.

Komisyon üyeleri

MADDE 4- (1) Komisyon üyelerinin görevleri Komisyonun çalışma süresince devam eder. Bir siyasi parti kendisine düşen kontenjandan bir Komisyon üyesini TBMM Başkanlığına yazdığı bir yazıyla değiştirebilir.

(2) Bir siyasi partiye düşen üyeliğin boşalması durumunda ilgili siyasi parti boşalan kontenjan için yeni üyeyi TBMM Başkanlığına en kısa sürede bildirir.

Komisyon toplantıları, gündem ve sekretarya

MADDE 5- (1) Komisyon TBMM Başkanı tarafından toplantıya çağrılır. Bu çağrıda toplantının yeri, zamanı ve gündemi üyelere bildirilir.

(2) Toplantıların kapalı yapılmasına Komisyonca karar verilebilir.

(3) Komisyon sekretaryası TBMM Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı tarafından yerine getirilir.

Toplantı ve karar yeter sayısı

MADDE 6- (1) Komisyonun toplantı yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Kanun teklifi hazırlanmasına ilişkin kararlar toplantıya katılanların beşte üç çoğunluğu ile alınır. Diğer hususlarda karar yeter sayısı toplantıya katılanların salt çoğunluğudur.

Tutanak

MADDE 7- (1) Komisyon toplantılarında tam tutanak tutulur. Toplantı tutanaklarının kamuoyuna açılmasına Başkan karar verir.

(2) Komisyon gerekli gördüğü hallerde tutanak tutulmamasına da karar verebilir.

Kanun teklifi taslaklarının hazırlanması

MADDE 8- (1) Komisyon çalışmalarına ve kanun teklifi taslaklarının hazırlanmasına yardımcı olmak amacıyla Komisyona yeterli sayıda Yasama Uzmanı görevlendirilir. Gerekli görülmesi durumunda bu amaçla diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ile sivil toplum kuruluşlarından da uzmanlar görevlendirilebilir.

Komisyon toplantılarına girebilecek olanlar

MADDE 9- (1) Komisyon toplantılarına; Komisyon üyeleri, belirlenen gündem doğrultusunda davet edilen kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversitelerden, sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ve ilgili diğer kişiler katılabilirler.

Komisyon toplantılarının basın tarafından takip edilebilmesi

MADDE 10- (1) Toplantıların belirli bir kısmının veya tamamının basın tarafından takip edilebilmesine Başkan karar verir.

Komisyonun çalışma süresi

MADDE 11- (1) Komisyon 31.12.2025 tarihine kadar çalışmalarına devam eder. Bu sürenin bitiminde Komisyon toplantıya katılanların beşte üç çoğunluğuyla çalışma süresini her defasında iki aya kadar uzatabilir.

(2) Başkan veya toplantıya katılanların beşte üç çoğunluğuyla Komisyon çalışmalarını sona erdirme kararı alınabilir.

Hakkında hüküm bulunmayan haller

MADDE 12- (1) Komisyon, bu usul ve esaslarda yer almayan haller için karar yeter sayısı ile usul belirleyebilir."