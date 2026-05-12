TBMM'de milletvekillerine yönelik “itibar suikastı” ve sosyal medya saldırılarına karşı ortak tepki

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da bugün, “varlık barışı” ile ilgili düzenlemeler ve İstanbul Finans Merkezi bünyesindeki firmalara vergi avantajları sağlayan, ayrıca SGK’ye borçlar taksitlerinin 36 aydan 72 aya çıkarılmasını öngören Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Teklifin görüşmelerine geçilmeden önce grubu bulunan partilerin grup başkanvekilleri gündemi değerlendirdi.

TBMM Genel Kurulu'ndaki siyasi partiler, milletvekillerine yönelik "itibar suikastı" ve sosyal medya saldırılarına karşı ortak tepki göstererek iktidar partisine bu konuda harekete geçme çağrısında bulundu.

KAYA: İTİBAR SUİKASTLERİ HİÇ KİMSEYE FAYDA VERMEZ

Yeni Yol Grup Başkanvekili Bülent Kaya, iftira, karalama kampanyalarıyla kişilerin namus ve şerefleri ile itibarlarını hedef alan saldırılara ve yayınlara karşı hep beraber karşı durulması gerektiğini söyleyerek "Bu kapsamda özellikle son günlerde CHP'li bazı milletvekili arkadaşlarımızın namus, şeref ve haysiyetlerini hedef alan maksatlı yayınların yapıldığını üzülerek görmekteyiz. Bu ve benzeri, insanların namus, şeref ve haysiyetlerini hedef alan yayınların ve itibar suikastlarının hiç kimseye fayda vermeyeceğini tam tersine başta milletvekilleri olmak üzere bütün milletimize zarar verdiğini ve dolayısıyla bu ve benzeri iftira ve karalama kampanyalarına özellikle TBMM'deki milletvekilleri ve siyaset kurumu olarak hep beraber karşı durmamız lazım" dedi.

ÇÖMEZ: BU BİR SİYASİ PARTİ MESELESİ DEĞİL, VAZİYET ALIN

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın ailesiyle beraber çıktığı tatilin görüntülerinin o tatilde bulunan birinin cep telefonu kayıtları münasebetiyle kayda alındığını ve kayda alan kişinin gözaltına alınmasıyla bu görüntülerin resmi personel tarafından elde edilip kamuoyuna ifşa edildiğini hatırlattı. Çömez, "Bugün bir başka gerçekle karşı karşıyayız. Yine CHP'nin Sayın Grup Başkanvekili ifade ettiler. Parlamento çatısı altında bulunan saygıdeğer milletvekilleriyle ilgili son derece fütursuz, son derece seviyesiz, hiçbir şekilde hiçbirimizin -iktidar muhalefet- kabul edemeyeceği şekilde ahlaksızca ve pespaye bir şekilde yayınlar yapıldığını ifade ettiler. Devlet kurumlarının saygınlığını korumak, adalet mekanizmasının tesis edilmesini temin etmek hepimizin vazifesidir ve bu yüce çatıyı, Parlamentoyu, millet iradesinin tecelligahı olan bu yüce çatıyı ve bu çatı altında görev yapan her bir milletvekilinin, millet adına vazife yapan her bir milletvekilinin saygınlığını ve onurunu korumak hepimizin vazifesidir" diye konuştu.

İktidara seslenen Çömez, "Bu bir siyasi parti meselesi değildir. Bu bir iktidar, muhalefet meselesi de değildir. Bu bir ahlaksızlıktır, bu pespayeliktir. Buradan istirham ediyorum geçen sefer olduğu gibi, buna vaziyet alın, buna tavır alın, Parlamentonun saygınlığını, burada görev alan bütün üyelerin onurunu ve saygınlığını korumak için hep beraber gayret edelim. Aksi halde, millet kendi iradesinin tecelli ettiği bu çatının altında görev yapan milletvekillerine fütursuzca ve ahlaksızca saldıranlara baktığında buraya olan itimadını ve itibarını kaybedecektir" dedi.

TEMELLİ: GEREKEN ADIM ATILMADI

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli de bu durumun kabul edilemez olduğunu belirterek "Sayın Ali Mahir Başarır burada durumu anlattığında tepkilerimizi gösterdik ama gereken adım atılmadığı için bugün bu rezaleti yaşıyoruz. Burada hepimiz bu meseleye karşı tavrımızı çok net ortaya koymak zorundayız ve gerekli adımların atılması için de üzerimize düşen sorumluluğu almak zorundayız çünkü bu durmayacak; bu, siyaseti hedefine koyarak aslında siyaseti değersizleştirmek isteyen bir aklın ürünü. Sosyal medyayı, medyayı kullanarak bu, örgütlü bir saldırıdır. Neden? Çünkü siyaset ne kadar değersizleşirse, siyaset ne kadar bu yere sürüklenirse işte o zaman bu zihniyet o kadar hegemonyasını da hâkimiyetini de kuruyor ve nasıl hayata geçtiğini görüyoruz. Yargı sürecindeki krizden bahsettiğimizde aslında bunlara da değiniyoruz" ifadelerini kullandı.

YENİŞEHİRLİOĞLU: TROLLER VASITASIYLA SALDIRILAR GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, söz alarak konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Başkanım, siyaset kurumu son derece değerli ve özenle korumamız gereken bir alan fakat muhalefet ya da iktidar ayrımı gözetmeksizin siyaset kurumunu aşağılara çekmeye çalışan ve bu noktada troller vasıtasıyla ciddi manada saldırılar gerçekleştiren bir vakayla da karşı karşıyayız. Hatta bazen şüyuu vukuundan beter hadiselerle karşılaşıyoruz, bunlar buradan dile getirmekten bile hicap duyduğumuz hadiseler. Oysaki biz Meclis'teki saygın milletvekillerinin birbirine destek olması, birbirinin saygınlığını koruması, masumiyet karinesine saygı göstermesi ve yargıya intikal eden hususların da yargının hayırlısıyla sonuçlanacağına dair bir güven içinde olmamız gerekir. Bu tip söylemlerin yanlış olduğunu, doğru olmadığını, yakışık almadığını ve çok çirkin olduğunu ben de tanımlamak istiyorum ama el birliğiyle siyaset kurumunun seviyesini aşağı çekmeye çalışanlara ve bu siyasi kurumu halk nezdinde de itibarsız göstermeye çalışanlara karşı bir birliktelik arz edeceğimizi ortaya koyuyorum."

BULDAN: SAYIN KURTULMUŞ, BU KONUYA DAİR SÖZ SÖYLEMELİ

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan da bugün Divanı yöneten Meclis Başkanvekili olarak özellikle kadın milletvekilleri başta olmak üzere hiçbir milletvekiline kurulan kumpası, yapılan iftirayı kabul etmediklerini belirterek "Böylesi durumlarda, özellikle Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'un bu konuya dair hem söz söylemesinin hem milletvekillerimize sahip çıkmasının önemli olduğunu düşünüyorum ve bu konuyla ilgili, hiçbir siyasi parti ayrımı yapmaksızın, kime yapılırsa yapılsın bunun karşısında duracağımızı da özellikle belirtmek istiyorum. Yapılan saldırıları, iftiraları asla kabul etmeyeceğiz, ben de bunun özellikle altını çizmek istiyorum" dedi.