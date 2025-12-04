TBMM''de muhalefet partilerinin önerileri yine reddedildi

TBMM Genel Kurulunda, CHP, DEM Parti, İYİP ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisinin "kamu çalışanları", İYİP "yaz saati uygulaması", DEM Parti'nin "Suriye" ve CHP'nin "tarım"a ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, Türkiye ekonomisinin ağır bir buhranın içinde olduğunu savundu.

Kaya, çarşıda, pazarda ve markette fiyat etiketlerinin "saatlik" değiştiğini söyleyerek, "İktidarın TÜİK eliyle açıkladığı bastırılmış enflasyon rakamları memurun ve emeklinin sofrasındaki ekmeği küçültmeye devam etmektedir" dedi.

Memur maaşlarına yapılan düzenlemelerin ise bütüncül ve kapsamlı bir perspektifle yapılmadığını kaydeden Kaya, "Memurların bir bölümünün mağduriyetleri giderilirken geniş kesimler açlık ve yoksulluk sınırının altında maaş almaya devam etmektedir. Kariyer uzmanları ve müfettişlerin bir kısmının özlük haklarında iyileştirmeler yapılırken, taşra uzmanları, denetmenler, kamu mühendisleri, kamu avukatları, yerel yönetim çalışanları, şehir plancıları gibi kariyer personelinin önemli bir kısmı kapsam dışı bırakılmıştır" diye konuştu.

İYİP Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen önergeyle kamudaki kariyer meslek mensupları ve yöneticilere 30 bin liraya kadar ek mali artış yapılmasının karara bağlandığını anımsattı.

"Memlekette kamu çalışanlarının ve emeklilerin bir kısmı farklı bir enflasyona, bir kısmı başka bir enflasyona mı tabi?" sorusunu yönelten Türkoğlu, artışın sadece bir kısma yapılmasının kabul edilemeyeceğini söyledi.

Türkoğlu, "Doğrudur, ihtiyaç vardır, yapılmalıdır ancak aslolan kademeli bir şekilde bütün kamu çalışanlarına yani enflasyonun altında inim inim inleyen bu çalışanlara da bu zam oranlanarak kademeli bir şekilde verilmelidir" değerlendirmesinde bulundu.

DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar, iktidarın devlet memurlarını güvencesiz, yoksul ve itibarsız hale getirdiğini savundu.

Kira, gıda, ulaşım ve enerji fiyatlarının hızla arttığı bir dönemde memur ve emekli maaşlarının eridiğini dile getiren Dindar, "Kamu emekçileri ve emekliler ay sonunu getirebilmek için ek iş yapmak zorunda kalıyor" ifadesini kullandı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Türkiye'de memurun durumunun kötü, emekli memurun durumunun ise daha kötü olduğunu dile getirdi.

Memurun çalışırken aldığı maaşla emekli olduğunda aldığı aylık arasındaki farka dikkati çeken Ağbaba, "Yeni başlayan en düşük memur maaşı 50 bin 500 lira, 30 yıl çalışıp emekli olan bir memurun maaşı ise 22 bin 670 lira. En düşük emekli maaşının en düşük memur maaşına oranı yaklaşık yüzde 45'e geriledi. Allah aşkına, insanlar emekli olur mu? 65 yaşına kadar insanlar emekli olmuyor" dedi.