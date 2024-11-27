TBMM'de muhalefetin grup önerileri kabul edilmedi: "Asgari ücretliler ve emekliler", "Çayırhan Termik Santrali"

TBMM Genel Kurulunda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurul'da, Saadet Partisi'nin "asgari ücretliler ve emekliler", İYİ Parti'nin "Eber Gölü", DEM Parti'nin "Türkiye'de yaşayan Kürtler" ve CHP'nin "Çayırhan Termik Santrali" hakkındaki grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

CHP Grubu'nun önerisi üzerine konuşan Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Termik Santrali ve bağlı maden sahaları hakkında özelleştirme kararı alınmasının ardından işçilerin eyleme başladığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Maden emekçileri 8 gündür kendilerini yüzlerce metre yerin altında adeta ölüme terk ettiler. Çok temel haklı gerekçeleri vardı. Bunların başında, büyük bir alın teriyle çocuklarına ekmek götürmenin kavgasını veren işçilerin işlerini kaybetme kaygısı var. Bu işletme 4 Aralık'ta ihaleye çıkıyor. Bu işçiler günlerdir sendikalarıyla birlikte dertlerini anlatmaya çalıştılar, yürüyüşler yaptılar, toplantılar yaptılar ama iktidar üç maymunu oynadı; ne duydu, ne gördü ne de konuştu ve bugünlere gelindi."

AKP Ankara Milletvekili Fuat Oktay ise Çayırhan Termik Santrali işletmesinin, 2020 yılında özelleştirme süresinin dolmasının ardından Elektrik Üretim AŞ'ye devredildiğini söyledi.

Santrali ziyaret ederek işçilerle görüştüğünü, ilgili sendikaların yetkilileriyle ve bakanlıklarla değerlendirme yaptıklarını aktaran Oktay, şöyle konuştu:

"Daha fazla yatırım, istihdam ve elektrik üretimiyle Çayırhan'ımızın, bölgemizin, Ankara'mızın ve Türkiye'nin kazanabileceği bir çözümü sunabilmek, işçilerimizin hem mevcut kazanımlarını hem de iş güvenceleriyle ilgili haklarını koruyor olabilmek ve oradaki sosyal tesislerle ilgili daha fazla nasıl faydalanabilecekleriyle ilgili çalışıyoruz. Her bir konuyla ilgili bakanlarımız kendisi çalışma yürütüyor. Burada kimseye peşkeş çekilmesi değil, istihdamın, üretimin artırılması ana konudur. Gözümüz de kulağımız da işçilerimizle birliktedir. Bizim yaklaşımımız çözüm üretmek üzere, sizin gibi istismar üzerine değildir. Çalışanlarımız oradaki konutları kullanmaya devam edecek, hiçbir şey kapatılmayacağı gibi orada üretim artacak ve çalışanlarımız çalışmalarına devam edecek, hakları, kazanımları sürecek."

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.