TBMM'de okul saldırılarıyla ilgili araştırma komisyonu kuruldu

TBMM Genel Kurulu'nda, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen olaylar ile çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkilerin tüm yönleriyle araştırılmasına yönelik Meclis Araştırması önergesi oybirliğiyle kabul edildi.

Geçen hafta önce Şanlıurfa'da, sonra da Kahramanmaraş'ta okullarda silahlı saldırı gerçekleştirilmişti.

NE OLMUŞTU?

Siverek ilçesinde 14 Nisan'da Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne düzenlenen silahlı saldırıda 4'ü öğretmen, 10'u öğrenci, biri polis memuru ve biri kantin çalışanı olmak üzere 16 kişi yaralanmış, yaralılardan 10'u taburcu edilmişti. Şüpheli Ömer K. ise intihar etmişti.

15 Nisan'da ise Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda okulun öğrencisi İsa A.M. tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda 8'i öğrenci, biri öğretmen olmak üzere 9 kişi yaşamını yitirdi. 3'ü ağır 13 öğrenci de yaralandı. Saldırgan İsa A.M. de olay sırasında öldü.