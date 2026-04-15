TBMM'de ortak karar: Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası araştırma komisyonu kuruluyor

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, sosyal medyanın 15 yaş altına engellenmesi ve kadınların doğum izninin 16 haftadan toplam 24 haftaya çıkarılmasına ilişkin düzenlemeleri içeren, 12 maddesi kabul edilen Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin birinci bölümünde yer alan maddelerin görüşmelerine devam edilecek.

Görüşmeler öncesinde Genel Kurul’da söz alan siyasi partilerin grup başkanvekilleri, Kahramanmaraş’taki bir ortaokulda meydana gelen silahlı saldırının ardından mevcut kanun teklifinin görüşmelerine ara verilmesi çağrısında bulundu. Bu çağrı üzerine Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, Genel Kurul’a 10 dakika ara verdi.

Aranın ardından Genel Kurul çalışmaları yeniden başlarken, önümüzdeki hafta Salı günü okullarda yaşanan silahlı saldırıların önlenmesine yönelik tüm partilerin ortak kararıyla çalışma yürütüleceği ve bu kapsamda bir araştırma komisyonu kurulması kararlaştırıldı.

"BU MESELE ÇOK KATMANLI VE ÇOK YÖNLÜ"

Genel Kurul'da söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Meclis Başkanvekili ve partilerin grup başkanvekilleri arasında yapılan toplantının içeriğine dair şöyle konuştu: