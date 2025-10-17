TBMM de paylaştı: Numan Kurtulmuş'tan Kürtçe mesaj

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Dicle Üniversitesi'nin 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2025-2026 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı.

Numan Kurtulmuş, burada yaptığı açıklamada, "Ana dil, ana sütü kadar helaldir. Bu ülkede hiç kimse dilini istediği gibi kullanmak istediği için sorgulanamaz. Bir şekilde dil üzerinden memlekette ayrıştırma ya da ayrımcılık yapmanın hesapları yapılamaz çünkü biliyoruz ki dil insanın kalbe en yakın yeridir, çünkü biliyoruz ki Türkçedeki dil kelimesi de bildiğiniz gibi gönül manasında kullanılır. Sadece lisandan, yani dilimizle konuştuğumuz lisandan ibaret değildir. Onun için diyoruz ki dillerin üzerinden bir ayrımcılık yapmak asla bizim lügatımızda yazmaz" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, sözlerini Kürtçe, "Bi hev re bibin, dil bi dil, dest bi dest; aştî li nav me ra best (Birlik olalım, gönül gönüle, el ele olalım, aramızda barış esas olsun)" ifadeleriyle bitirdi.

TBMM PAYLAŞTI

Numan Kurtulmuş'un Kürtçe mesajı, TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından da paylaşıldı.

Meclis Genel Kurulu'nda yapılan Kürtçe konuşmalar tutanaklara 'bilinmeyen bir dil' olarak kaydediliyor. 'Bilinmeyen dil' ifadesi ise kamuoyunda tepki çekiyordu.

TBMM'nin paylaşımı şöyle:

❝Bi hev re bibin

dil bi dil,

dest bi dest;

aştî li nav me ra best.❞



📍 Dicle Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yıl Açılış Programı

KURTULMUŞ'A DEMİRTAŞ ÇAĞRISI

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, beraberindeki parlamento heyetiyle birlikte Diyarbakır'da da temaslarda bulundu.

İlke TV'nin aktardığı görüntülere göre, Kurtulmuş’un Diyarbakır ziyaretinde bir yurttaş, Kurtulmuş’a "Sürece güvenmemiz için Selahattin Demirtaş’ın özgürlüğüne kavuşması gerekiyor" ifadeleriyle seslendi.