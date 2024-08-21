TBMM'de sandalye dağılımı değişti
İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekilleri Seyithan İzsiz ve Ersagun Yücel AKP’ye, bağımsız Adana Milletvekili Bilal Bilici ise CHP'ye katılarak Meclis’teki sandalye dağılımını değiştirdi.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) sandalye dağılımı değişti.
İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekilleri Ahmet Ersagun Yücel ile Seyithan İzsiz'in katılımıyla AKP'nin milletvekili sayısı 264'ten 266'ya, bağımsız Adana Milletvekili Bilal Bilici'nin katılımıyla CHP'nin sandalye sayısı 127'den 128'e yükseldi.
Bağımsız İstanbul milletvekilleri Yücel ve İzsiz'in katılımıyla AKP'nin 264 olan milletvekili sayısı 266'ya çıktı.
TBMM'de CHP'nin sandalye sayısı da değişti. Bağımsız Adana Milletvekili Bilici'nin katılımıyla CHP'nin milletvekili sayısı 127'den 128'e yükseldi.
Meclis'teki bağımsız milletvekili sayısı ise 6'ya düştü.