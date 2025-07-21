TBMM'de sandalye dağılımı değişti

İstanbul milletvekilleri Doğan Demir, İsa Mesih Şahin ve Selim Temurci'nin, Gelecek Partisi'nden istifa ettiklerini açıklamasıyla TBMM'de bağımsız milletvekili sayısı 14'e yükseldi.

TBMM'deki sandalye dağılımı, bazı milletvekillerinin partilerinden istifa etmeleri nedeniyle değişti.

Son olarak Gelecek Partisi'nden ayrıldıklarını açıklayan İstanbul milletvekilleri Doğan Demir, İsa Mesih Şahin ve Selim Temurci'nin istifaları nedeniyle bağımsız milletvekili sayısı 14'e çıktı.

MİLLETVEKİLİ SAYISI 600'DEN 592'YE İNDİ

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez ile DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatı, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atanan AKP İstanbul Milletvekili Murat Kurum ile seçim bölgelerinden belediye başkanı seçilen CHP milletvekilleri Burcu Köksal, Abdurrahman Tutdere, Hasan Baltacı ve Ahmet Önal'ın istifaları nedeniyle TBMM'de toplam milletvekili sayısı 600'den 592'ye indi.

TBMM'de partilere göre yeni sandalye dağılımı şöyle:

• Adalet ve Kalkınma Partisi: 272

• Cumhuriyet Halk Partisi: 135

• Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: 56

• Milliyetçi Hareket Partisi: 47

• İYİ Parti: 29

• Yeni Yol Partisi: 21

• Bağımsız: 14

• Yeniden Refah Partisi: 4

• Hür Dava Partisi: 4

• Türkiye İşçi Partisi: 3

• Demokratik Bölgeler Partisi: 2

• Emek Partisi: 2

• Saadet Partisi: 1

• Demokratik Sol Parti: 1

• Demokrat Parti: 1

Toplam: 592