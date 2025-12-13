Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 13.12.2025 21:03
  • Giriş: 13.12.2025 21:03
  • Güncelleme: 13.12.2025 21:04
Kaynak: AA
TBMM'de stajyer öğrenciye istismar" iddiasına ilişkin soruşturmada 3 şüpheli tutuklandı

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "TBMM'de stajyer öğrenciye istismar" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan D.U, R.S, İ.B. ve R.Ç, sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı tarafından ifadeleri alınan şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden D.U, R.S. ve İ.B'nin, "cinsel taciz suçundan" tutuklanmalarına karar verdi.

Hakim, R.Ç'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

