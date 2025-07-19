TBMM'de 'süper izin' protestosu: Vekiller kürsüyü işgal etti

TBMM Genel Kurulu'nda, muhalefet milletvekilleri, zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını da kapsayan bir torba kanun teklifi nedeniyle kürsü işgali gerçekleştirdi.

'Süper İzin' olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında, CHP ve DEM Partisi'nden milletvekilleri, teklifi protesto etmek için kürsüyü işgal etti. CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı'nın 17. maddenin görüşülmesi esnasında kürsüye çıkmasıyla başlayan protestoya diğer milletvekilleri de katıldı.

"Havama, suyuma, toprağıma dokunma" sloganları eşliğinde devam eden protestolar üzerine, TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl oturuma ara verdi.