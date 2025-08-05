TBMM'de 'süreç komisyonu' toplandı: "Her adım şeffaf şekilde açıklanacak"

TBMM’de, “Terörsüz Türkiye” kapsamında kurulan komisyon, toplantı maratonuna başladı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığındaki toplantı için Meclis Tören Salonu yeniden düzenlendi. Sınırlı sayıda gazetecinin takibine izin verilen komisyona televizyonlar ve foto muhabirleri alınmadı. Komisyonu takip eden gazetecilere, özel yaka kartları düzenlendi.

Saat 11.00’de başlayacağı duyurulan toplantının başlangıç saati 11.30’a alındı. Salona ilk AKP ve DEM Partililer geldi. CHP’nin 10 kişilik komisyon heyeti, salona 11.33’te giriş yaptı. Salonun oturma düzeni de dikkati çekti. Masaların karşılıklı dizildiği komisyon salonunda AKP, komisyona en çok sayıda üye veren parti olması nedeniyle sıranın bir bölümünü kapattı. CHP, MHP ve DEM Partili komisyon üyeleri, sıranın karşı tarafında yan yana oturdu.

TARİHİ BİR EŞİK

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, salona saat 11.36’de girdi. Komisyon üyeleriyle tokalaşan Kurtulmuş, açılış konuşmasına saat 11.40’ta başladı. Kurtulmuş, açılış konuşmasında, özetle şunları söyledi:

“Yarım asırdır milletimizin başına bela olmuş terörden kurtulmak için tarihi bir eşikte bulunuyoruz. Bu toplantı yalnızca komisyonumuzun başlangıcı değil, aziz milletimizin geleceğe yönelik umutlarının yeşermesinin de başlangıcıdır. Komisyon, millet adına çözüme ulaştırılacak sorunların müzakeresi, üzerinde uzlaşılacak konuların TBMM’ye iletilmesi için çalışacaktır.

Asli meselemiz anayasa yazmak ya da tüm meseleleri bir anda çözmek değildir. Siyasi hesaplarda değil, cesaret, vicdan ve adaletle hareket etmenin adıdır. Bu komisyon kardeşliği kalıcılaştırmaya ve ortak yaşamı güçlendirmeye yönelik bir çağrıdır.

Silah bırakma süreci bir pazarlığın sonucu asla değil, milletimizin huzura, birliğe dair kararlılığının sonucudur ve bunun yansımasıdır.

PAZARLIK YOK

Terör bu topraklarda uzun yıllar boyunca yalnızca canlarımızı değil, ortak hayallerimizi de çaldı. Tek bir terör örgütü değil, farklı isimler ve maskeler altında pek çok yapının ülkemizin önünü kesmeye çalıştığına da şahit olduk. Terörsüz Türkiye aslında, terörsüz bir bölge demektir. Şahit olduğumuz silah bırakma süreci, bir pazarlığın eseri değildir.

ŞEFFAFLIK

Her bilgilendirme ve adım, şeffaf şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Süreci zehirleyecek açıklamalardan uzak durulmalıdır. Bu nedenle basını bilgilendirmek de görevlerimiz arasındadır. Silah bırakma sürecinin millet adına takibi, büyük önem taşımaktadır.”