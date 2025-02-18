TBMM'de TÜBİTAK ile ilgili düzenleme görüşülüyor... CHP'li Çiler: "Bu torba kanun teklifleri Anayasanın ruhuna uygun teklifler değildir"

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde, Anayasa Mahkemesinin iptal kararları doğrultusunda düzenlemeler ve bazı kanunlarda değişiklik öngörülüyor.

Teklifin tümü üzerine söz alan Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya şunları söyledi:

"AYM, TÜBİTAK'IN ÖĞRENCİLERE BURS VERME YETKİSİNİ DÜZENLEYEN DÜZENLEMEYİ İPTAL ETMİŞTİ"

"Kanun teklifi 11 maddeden oluşuyor ama maalesef 4 ayrı kanun ile ilgili düzenlemeleri bu paketin içerisine koyuyorsunuz.Hukuktaki en önemli şey belirlilik ve kanunilik ilkesidir. Getirdiğiniz birçok kanuni düzenlemede muğlak kavramlara yer veriyorsunuz. İdarecilerinize çok geniş yetkiler tanıyorsunuz. Hele hele talimatla hareket eden eski devlet adamlığı vasfının da ortadan kalktığı, neredeyse partinin emir eri gibi çalışan yöneticilerin bulunduğu bir yerde objektif değerlendirmeler bekliyorsunuz. Dolayısıyla getirdiğiniz bu yasa hukuki belirsizlik içerdiği için kanunilik ilkesine aykırı olduğu için zaten Anayasa Mahkemesi iptal etmişti yine aynısını getiriyorsunuz. Yine AYM, TÜBİTAK'ın öğrencilere burs verme yetkisini düzenleyen düzenlemeyi iptal etmişti. Neye göre burs vereceksiniz, şartları nelerdir, kaç kişiye vereceksiniz belli değil. Yönetim kuruluna yetki veriyorsunuz. O da kişilerin partiye üyeliğe göre burs veriyor. Siz kamu kaynaklarının dağıtımına dair objektif kriterler getirmediğiniz için eş, dost ilişkileri ile yürütüyorsunuz."

"ÖDEMELERİN AÇLIK VE DENETLENEBİLİR KRİTERLER TAŞIMASI GEREKMEKTE"

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, AK Parti sıralarında sadece sadece dört milletvekilinin oturmasına dikkat çekerek, "Bu kadar kalabalık bir iktidar grubuna hitap etmek gerçekten mutluluk verici" diyerek başladığı konuşmasında şunları söyledi:

"Yine alakalı alakasız birçok konu bir torba kanuna konularak gündemimize geldi. 'Bu usulden vazgeçin' diye uyarmamıza rağmen bildiğinizi okumaya devam ediyorsunuz. Teklifte yer alan maddelerin neredeyse tamamı AYM'nin iptal ettiği madddelerdir. Bu bir utançtır aynı zamanda suçtur. Göz göre göre Anayasanın hükümlerini çiğniyorsunuz. Adalete güveni yok ediyorsunuz. Tek derdiniz zorba ve zalim bir düzende hukukla ahlakı bitirmektir. Meclis'in yetkisini devre dışı bırakan bir yerde milli egemenliğin gerçek anlamda yapıldığından söz edilemez.

Maddelere baktığımızda en göze çarpan düzenlemelerin ülkemizin gözbebeği konumundaki kurumlarından Tübitak'la ilgili olanlardır. Tübitak tarafından burs verilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen düzenleme AYM tarafından iptal edilmiştir. İptal kararında kararın düzenlenmesine hükmedilmiştir. Yönetim kurulunun bu denli geniş takdir yetkisine sahip olması da liyakat esaslı olmayan ödemeler yapılmasına, kamu kaynaklarının etkin kullanılmamasına yol açabilir. Bu nedenle düzenlemenin daha net sınırlar çizilerek ödemelerin açık ve denetlenebilir kriterler taşıması gerekmektedir."

"İKTİDARIN YAPTIKLARINI, YAPACAKLARININ TEMİNATI OLARAK GÖRÜYORUZ"

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk ise şunları söyledi:

"Karşımıza bilimi de içine alan torba bir kanun gelince umutlu davranamıyoruz. Yeni bir süreç başlıyor, yeni adımlar atılıyor, kardeşlikten söz ediliyor ve bizim de bir ucundan destek olmaya çalıştığımız o umudu her konuşmamızda sürdürmek isteriz. Ancak böyle bir tutarlılık yok. Bir yandan torba yasalar öte yandan operasyonlar devam ediyor. Bu kanun teklifinin içinde bilim alanına ilişkin önemli bir düzenleme var. Bilim alanında niteliği yükseltmek için özgürlük gerekir. Özgürlük bu kadar saldırı altındayken bilim alanında nitelikli bir şey yaratma imkanı yok. Aslında bu istenmez de. İfade, medya, bilimsel, akademik özgürlüklerine sistematik olarak saldıran bir iktidarın bilimde nitelik aradığına niçin inanalım? Bu konuda önümüze gelen teklife hiçbir şekilde umut bağlayamıyoruz. Bizi acaba nasıl bir liyakatsizlik bekliyor, nasıl bir kayırmacılığın önü açılıyor, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının hangi kazanımları ellerinden alınıyor biz ancak bunu görebiliyoruz. 23 yıllık bir iktidarın yaptıklarını, yapacaklarının teminatı olarak görüyoruz."

"BU TORBA KANUN TEKLİFLERİ ANAYASANIN RUHUNA UYGUN TEKLİFLERİ DEĞİLDİR"

CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler ise şu ifadelere yer verdi:

"Bu torba kanun teklifleri anayasanın ruhuna uygun teklifler değildir. Kanun teklifinin özüne baktığımızda kurumlarımız ve vatandaşlarımız için herhangi bir yenilik yok. Altı yıl önce Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile çıkan bazı kanunların AYM tarafından iptali ile bu yasama çalışmasını yapıyoruz. Bugün liyakatsiz kadrolara teslim edilen kamu kurumlarımız çalışamaz hale gelmiştir. Tübitak bizim göz bebeğimiz fakat Tübitak'ta sorunlar var. Teklifin 6. maddesi ile bir performans kriteri getiriliyor. Tübitak, yönetim kuruluna veriliyor. Açıkçası hangi performansa göre olduğunun şeffaf bir şekilde belirtilmesi lazım. Performans kriteri personel için bir bir motivasyon aracı olarak görülse de aynı zamanda idarenin elinde bir mobbing aracı da olabilir. Uyarılarımızı dikkate alın. Bugün liyakat yerini sadakate bıraktı. Devletin en kritik noktalarına ehliyetten uzak kişilerin getirilmesinin acı sonuçlarını yaşadık. Siz ders almıyorsunuz."