TBMM'de tüm partilerin oylarıyla "yapay zeka" ile ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kararlaştırıldı

Yeni yasama yılının açılışının ardından ilk Genel Kurul birleşiminde, yapay zeka gündeme geldi. AKP'nin, Yapay Zeka ile ilgili Araştırma Komisyonu kurulması konusundaki önergesine ilişkin öngörüşme yapıldı.

AKP’nin önergesinde “Ülkelerin, yapay zekanın potansiyel kazanımlarından faydalanmak amacıyla emniyetli ve güvenilir bir şekilde geliştirilmesi, uygulanması ve kullanımı için politikalar geliştirdiği görülmektedir” ifadeleri yer aldı.

Tüm partilerin konuya ilişkin önergeleri birleştirildi ve TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, gruplara söz verdi.

SAADET PARTİLİ KAYA: "HUKUKİ ALT YAPISININ OLMASI LAZIM"

Saadet Partisi grubu adına konuşan İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya Kaya, "Bütün alanlarda kullanımı teşvik edilen ama teşvik edilmesiyle birlikte de risklerinin ne olduğu kestirilemeyen hukuki altyapısının nasıl yapılacağına dair tam olarak anlaşma, uzlaşmanın olmadığı alan. Böyle bir durumda ülke olarak bizim yapay zekadan farklı yol çizmemiz doğru değil" dedi.

İYİ PARTİLİ TÜRKEŞ: "DOĞAL AFETLER VE ACİL DURUMLARDA HIZLI BİR MÜCADELE SAĞLAYABİLİR"

İYİ Parti grubu adına Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş "Yapay zeka, doğal afetler ve acil durumlar sırasında veri analizi ve tahminlerinde bulunarak hızlı ve etkili bir müdahale sağlamak için kullanılabilir. Yapay zekada etik ve hukuki sorunlar karşımıza çıkıyor. Kimlerin hedef alındığı, verilerin nasıl kullanıldığı ve yapay zeka kararlarının şeffaflığı konuları hala konuşulmaktadır" şeklinde konuştu.

DEM PARTİLİ CUPPOLO: "NE TÜMÜYLE KARŞIYIZ NE DE TÜMÜYLE YANINDAYIZ"

DEM Parti Grubu adına Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cuppolo da şunları söyledi:

"Biz yapay zekaya ne tümüyle karşıyız ne de tümüyle yanındayız. Çünkü yapay zekaya bakışımızda da üçüncü yol anlayışımız geçerlidir. Şu an içinden geçtiğimiz dördüncü endüstriyel devrimi var. Bu endüstriyel devrimin emeği odağına alan, bütün insanlara saygı duyan, işçiyi işsiz bırakmayan bir şekilde dönüşeceğini düşünüyoruz. Bu, RTÜK gibi olmamalı. RTÜK çıktığında, 'televizyonlar, radyolar istediği gibi yayın yapmasınlar' dendi. Şimdi RTÜK Ebubekir Şahin'in arka bahçesine dönmüş durumda, kimi beğenmese 'talimat verdim bakacaklar' diyor."

CHP'Lİ ÖZTÜRK: "KAMU VE ÖZEL SEKTÖR TEKNOLOJİ MERKEZİ GİBİ ÇALIŞTIRILMALIDIR"

CHP grubu adına konuşan CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk de "Yapay zeka ile ilgili Türkiye'nin yüksek teknoloji kullanan değil sadece yüksek teknoloji üreten bir ülke olmasını sağlayacak vizyon Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı için tasarlanan kalkınma amaçlı tüm stratejilerin merkezinde olmalıdır. Türkiye'yi bütüncül bir teknoloji üretim merkezi haline getirmek için kamu, özel sektör akademi ve sivil toplumla birlikte uçtan uca tek bir teknoloji merkezi gibi çalıştırılmalıdır. Bizim hedefimiz budur" diye konuştu.

AKP'Lİ DÖNMEZ, YAPAZ ZEKANIN HAZIRLADIĞI METNİ OKUDU

AKP Grubu adına Fatih Dönmez, Genel Kurul'da komisyonunun kurulmasını bir yapay zeka programına sorduğunu belirterek yapay zekanın hazırladığı metni okudu. Dönmez, "Yapay zeka programlarından birisine Meclis'te bir araştırma komisyonu kurulacak bu konuda bir konuşma metni hazırlar mısınız diye sorduk. Teknolojinin geldiği noktayı açıklamak açısından ilginç" dedi.

Dönmez, "Risklerin de doğru değerlendirilmesi kanatindeyim. ABD, 'bekle gör' politkası izliyor. Avrupa Birliği, bu yıl içerisinde Temmuz ayında düzenleme yaptı ve üye ülkelerinden de bunu talep etti. Bu komisyon kurulduğu takdirde, dijital Türkiye vizyonu ve milli teknoloji hamlesi hedeflerimize büyük bir katkı sağlayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU'NUN GÖRÜŞMELERİNE GEÇİLMEDİ

Konuşmaların ardından Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, komisyonu kurulmasını oylamaya sundu. Yapay Zeka Araştırma Komisyonu tüm partilerin oylarıyla kabul edildi. Komisyon 22 üyeden oluşacak. Komisyonun çalışma süresi üç ay sürecek ve komisyon gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek. Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinin görüşmelerine komisyonun yerinde bulunmaması nedeniyle geçmedi. Bozdağ, birleşimi yarın 14.00'te toplanmak üzere kapattı.