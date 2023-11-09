TBMM'de Yargıtay'a protesto: CHP'li milletvekilleri sıraları terk etmedi

CHP lideri Özgür Özel'in, Yargıtay'ın AYM kararı sonrası çağrı yaptığı TBMM'de toplantı gerçekleşmemesi üzerine CHP Grubu Meclis'te protesto gerçekleştirdi. Genel Kurul'da 'adalet nöbetine' başlayan CHP'li vekiller Meclis sıralarında masalara vurarak eylem başlattı.

Yagıtay'ın Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) tutuklu vekili Can Atalay için "hak ihlali" kararı veren Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasının yankıları sürüyor.

Kararın ardından dün olağanüstü toplantı düzenleyen CHP'de Genel Başkan Özgür Özel, bugün için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a yargı kararına dair Meclis'i olağanüstü toplaması çağrısında bulundu.

Saat 17.00'de olağanüstü toplanacağı bildirildi ancak Özgür Özel, toplantının gerçekleşmeyeceğini belirterek "TBMM Genel Kurulu'nu terk etmeme eylemine başlıyoruz" dedi. Bunun üzerine CHP'li vekiller meclis sıralarında oturarak eyleme başladı.

CHP'de bugün nöbetçi olarak gönüllü olan 20 milletvekili meclis sıralarında oturup kapaklara vurarak Yargıtay'ın AYM ile ilgili kararını protesto etmeye başladı. CHP'li milletvekilleri sabaha dek meclisi terketmeyerek protesto eylemini sürdürecek.

CHP'liler yarın sabah nöbeti başka bir grup milletvekillerine devredecek. Eyleme TİP milletvekillerinin de destek vermesi bekleniyor.

ÖZGÜR ÖZEL EYLEME DESTEK VERECEK

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, bugün saat 22.00'de TBMM Genel Kurulu'nda Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin sürdürdüğü eyleme destek verecek ve çıkışta açıklama yapacak.