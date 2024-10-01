TBMM'de yeni yasama yılı başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 2 aylık aranın ardından yasama çalışmalarına yeniden başladı.

Genel Kurul öncesi TBMM'deki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene katılan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Atatürk Anıtına çelenk bıraktı.

TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışı için bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

Açılış konuşmasını Numan Kurtulmuş yapıyor.

İsrail'in Gazze'deki soykırımlarına dikkat çeken Kurtulmuş, Türkiye'nin önemli bir güç olarak bölgede öne çıktığını, 'barış eksenli dış politikasının' önemli unsurlarından birinin de TBMM olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, konuşmasının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kürsüye davet etti.

İstiklal Marşı'nın ardından Erdoğan konuşmaya başladı.

"Yeni yasama yılını uyum, uzlaşma, karşılıklı anlayış ve hoşgörü içinde verimli bir yıl olmasını diliyorum" diyen Erdoğan, bütün milletvekillerine başarı diledikten sonra konuşmasına şöyle devam etti:

"TBMM 23 Nisan 1920'de milli mücadele sevk ve idare etmiş, İstiklal Harbimizi zafere taşımız ve 29 Ekim 1923'te cumhuriyetimizi kurmuştur. Yüz yıllar boyunca onlarca devlet kurmuş olan milletimiz bugüne kadar süren kesintisiz devlet tecrübesiyle dünya üzerindeki istisnai milletlerden biridir."

YENİ ANAYASA MESAJI

Yeni anayasa çağrısı tekrarlayan ve bu yöndeki çalışmalar için destek isteyen Erdoğan, şu mesajları verdi:

"12 Eylül sonrasında darbe yönetimi tarafından milletimize dayatılan anayasa bize dar gelmektedir. Yamalı bohçaya dönen 12 Eylül anayasasının miadı artık dolmuştur. Türkiye'nin yeni hedeflerine ulaşması da ancak katılımcı ve uzlaşmacı bir anayasa ile mümkündür. Yeni anayasa tartışmalarında herkesin düşüncesine saygılıyız.

Milletin bağımsız iradesini temsil eden insanlar olarak hiçbir ferdi dışlamadan, kimsenin özgürlüğünü kısıtlamayan bir anayasa yazabiliriz. Milletimizin ve Meclisimizin yeni anayasa için daha fazla irade göstereceğine inanıyoruz. Yeni anayasa süreci yapıcı bir yaklaşım göstermeye devam edeceğiz."

Adalet vurgusu da yapan Erdoğan, "Bir milleti var eden ve ayakta tutan adalettir. Devleti her türlü tehditten koruyacak olan adalettir. Ekonomiyi büyütecek, çalışanı, çalıştıranı ve sanayiciyi mutlu edecek olan yine adalettir" dedi.

'YARGI BAĞIMSIZLIĞI' MESAJI

Yargının her türlü güçten bağımsız şekilde karar vereceğine inandığını da öne süren Erdoğan, "Yargı mensuplarımızın hiçbir güç tarafından tehdit edilmesine izin vermeyiz" dedi.

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