TBMM'de yoğun hafta: Neler görüşülecek?

31 Temmuz’a kadar çalışmalarına aralıksız devam edecek olan TBMM Genel Kurulu, sokak hayvanlarına “ötanazi” yolunu açan kanun teklifinin görüşmelerine Genel Kurul’da başlanması bekleniyor. Meclis'te ziyaretçi yasağı devam ediyor, yaşam savunucuları TBMM'ye giremeyecek.

TBMM Genel Kurulu, çalışmalarına 31 Temmuz’a kadar aralıksız devam edecek. Sokak hayvanlarına “ötanazi” yolunu açan kanun teklifinin görüşmelerine bugün Genel Kurul’da başlanması bekleniyor.

Meclis, bu hafta yoğun mesaisine devam ediyor. Yeni bir uzatma kararı alınmazsa 31 Temmuz’a kadar çalışması planlanan Genel Kurul’da bugün Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerine başlanması bekleniyor.

Meclis'te ziyaretçi yasağı devam ediyor, yaşam savunucuları TBMM'ye giremeyecek.

Meclis’in çalışacağı 26-29 Temmuz tarihleri arasında ise ziyaretçi yasağı getirildi. Yasağın, kanunun komisyon görüşmelerinde yaşanan tartışmaların ardından hayvan hakları savunucuları ve STK'ların olası protestolarını önlemek için alındığı belirtiliyor.

Genel Kurul'da görüşülmesi gereken 9. Yargı Paketi ve Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi’nin yeni yasama dönemine ertelenmesi bekleniyor.

Meclis’te grubu bulanan partilerin toplantıları ve Meclis araştırma komisyonları bu hafta olmayacak.

TBMM Anayasa Komisyonu ile Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, Meclis'in yaz tatili süresince çalışmalarına devam edecek.