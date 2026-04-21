TBMM'de yoklama krizi: AKP’li vekiller gelmiyor, yasama tıkanıyor

TBMM Genel Kurulu’nda son haftalarda dikkat çeken bir tablo yaşanıyor. AKP milletvekillerinin yoklamalara yeterli katılım sağlamaması nedeniyle oturumlar açıldıktan kısa süre sonra kapanıyor. “Aç-kapa” şeklinde ilerleyen oturumlar, yasama faaliyetlerini ciddi biçimde yavaşlatıyor.

Planlanan takvime rağmen birçok düzenlemenin görüşmeleri tamamlanamıyor. AKP kulislerinde de tabloya ilişkin rahatsızlık dile getiriliyor.

Parti içinden bazı isimler, milletvekillerinin Genel Kurul çalışmalarına katılımındaki düşüşün hem siyasi hem de teknik sorunlara yol açtığını ifade ediyor.

TBMM Genel Kurulu’nda neredeyse her birleşimde tekrar eden tablo, Meclis çalışmalarında ciddi bir tıkanmaya işaret ediyor.

Oturumların açılmasının ardından yapılan yoklamalarda yeterli sayıya ulaşılamaması nedeniyle birleşimler kapanıyor, kısa araların ardından yeniden açılıyor.

Ancak benzer tablo tekrarlandığı için gündemdeki maddeler ilerletilemiyor. Muhalefet partileri, bu durumu “iktidarın Meclis’i çalıştıramaması” olarak yorumlarken, özellikle önemli düzenlemelerin görüşmelerinin sürekli ertelenmesi dikkat çekiyor.

SİYASİ KOORDİNASYON EKSİKLİĞİ

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre, planlanan yasama takvimi fiilen işlemez hale gelirken, tekliflerin ele alınması gecikiyor.

Meclis gündeminde yer alan kanun teklifleri, normal şartlarda birkaç gün içinde tamamlanması gerekirken, yoklama sorunu nedeniyle haftalara yayılan bir sürece dönüşüyor.

Komisyondan geçen düzenlemelerin Genel Kurul aşamasında beklemesi, hem bürokratik hem de siyasi süreçleri yavaşlatıyor.

Kulislerde, bu durumun teknik bir aksama olmadığı, aynı zamanda siyasi koordinasyon eksikliğine işaret ettiği değerlendirmeleri yapılıyor.

Özellikle yoğun gündem dönemlerinde yaşanan bu tıkanmanın, iktidarın yasama performansını da doğrudan etkilediği ifade ediliyor.

PARTİ İÇİ RAHATSIZLIK BÜYÜYOR

AKP içinde de tabloya ilişkin rahatsızlığın giderek arttığı belirtiliyor. Parti içinden bazı milletvekilleri, Genel Kurul çalışmalarına katılımın düşmesinin hem kamuoyunda olumsuz bir görüntü yarattığını hem de Meclis işleyişini aksattığını dile getiriyor.

Kulislerde konuşulanlara göre, özellikle şehir dışı programlar, saha çalışmaları ve yoğun siyasi takvim nedeniyle milletvekillerinin Genel Kurul’a katılımında ciddi düşüş yaşanıyor. Bazı isimler ise parti disiplininin bu konuda yeterince işletilmediğini belirtiyor.

''MECLİS İRADESİ ZAYIFLIYOR''

Muhalefet kanadı, yoklama krizinin demokratik işleyiş açısından da risk taşıdığı görüşünde. Genel Kurul’un düzenli çalışamamasının, yasama organının etkinliğini zayıflattığı ve Meclis iradesinin ikinci plana itildiği eleştirileri dile getiriliyor.

Özellikle kritik düzenlemelerin gecikmesi, ekonomik ve sosyal alanlarda atılması planlanan adımların da ötelenmesine neden oluyor. Bu durum, Meclis’in “karar alma merkezi” olma rolünün tartışmaya açılmasına yol açıyor.

ÇÖZÜM ARAYIŞI GÜNDEMDE

AKP yönetiminin, yaşanan aksaklıkların önüne geçmek için milletvekillerinin Genel Kurul katılımını artırmaya yönelik yeni bir planlama yapabileceği konuşuluyor.

Grup yönetiminin daha sıkı yoklama takibi ve disiplin mekanizmalarını devreye sokması bekleniyor.