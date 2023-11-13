TBMM'deki ‘Adalet Nöbeti’nde 5. gün: "Kapıyı kilitlemesinler diye nöbetleşe yemek yiyoruz”

CHP TBMM Grubu’nun Meclis Genel Kurulu’ndaki “Adalet Nöbeti” beşinci günde sürüyor. Nöbete ilişkin konuşan CHP Niğde Milletvekili Gürer, “Kapıyı kilitlemesinler diye nöbetleşe yemek yiyoruz” dedi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından TBMM Genel Kurul salonunda CHP TBMM Grubu tarafından başlatılan “Adalet Nöbeti” devam ediyor.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, TBMM Genel Kurul salonunun basın tribününe gazetecilerin girmesine izin verilmediği belirtilirken vekiller kendilerine ulaşan televizyoncularla telefonla görüntülü konuşuyor, kendilerine yöneltilen soruları cevaplandırıyor.

12'şer saatlik nöbete ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer “Kapıyı kilitlemesinler diye nöbetleşe yemek yiyoruz” dedi.

Nöbet sırasında Genel Kurul salonunu boş bırakmadıklarını ifade eden Gürer, "Bir şeyler yiyeceğimiz zaman nöbetleşe çıkıyoruz. Genelde simit, poğaça, tost yiyor, çay ocağından da çayımızı içiyoruz. Çay içmek, bir şeyler yemek için çıkanlar, ardından hemen geliyor. Bu kez, diğer arkadaşlarımız çıkıyor. Nedeni de şu: Eğer salonda kimse kalmazsa, kapının hemen kilitleneceğini tahmin ediyoruz. Buna meydan vermemek için ayrılmıyoruz" diye konuştu.

Gürer, hakları elinden alınanların bile sessiz kaldıklarını, toplumun sindirildiğini belirterek şöyle devam ediyor:

"Bizlere mail atmaktan başka kimsenin tepki gösterdiği de yok. Vatandaşlar bir gün kendi haklarının da elinden gideceğini, mülkiyet hakkının bile anlamsız kalacağını düşünmüyor. Bu uyarıcı, hatırlatıcı bir eylem biçimi oluyor. Bizim eylemimizden toplum yeterince haberdar değil. Çünkü basın mensupları genel kurul tribününe alınmıyor. O yüzden kamuoyuna yayılması mümkün olmuyor. Genel başkan da genel kurula telefonlarla bağlandı. Basın görüntüleyebilse daha fazla duyurulması sağlanmış olur."