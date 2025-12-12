TBMM'deki çocuk istismarı: 4 kişi gözaltına alındı

BirGün'ün gündeme getirdiği TBMM'deki çocuk istismarı ile ilgili yeni gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisinde stajyer olarak çalışan mağdure D.K.’nın Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne müracaatı ile Mecliste stajyer olarak çalıştığı dönemlerde Meclis lokantasında çalışan şüpheli H.İ.G.’nin kendisine cinsel tacizde bulunduğu iddiası üzerine Başsavcılığımızca açılan soruşturmada; mağdure D.K.’nın Çocuk İzlem Merkezinde beyanı alınmış, kendisine cinsel tacizde bulunan şüpheli H.İ.G. 11/11/2025 tarihinde tutuklanmıştır" denildi.

4 GÖZALTI

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğinden gönderilen idari soruşturma evrakı incelenerek soruşturma derinleştirilmiş, mağdure D.K.’nın ifadesinde geçen ve idari soruşturma evrakında benzer olaylar mağduru olduğu anlaşılan diğer üç mağdurenin 12/12/2025 tarihinde Çocuk İzlem Merkezinde beyanları alınmış, mağdurelere cinsel tacizde bulunan diğer dört şüphelinin de gözaltına alınarak kollukça savunmalarının alınıp mevcutlu olarak hazır edilmeleri istenmiştir. Soruşturma tüm yönleri ile titizlikle devam etmektedir."

NE OLMUŞTU?

TBMM lokantasında stajyer olarak çalışan kız çocuklarının, TBMM çalışanları tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığı ortaya çıkmıştı.

BirGün'ün gündeme getirdiği skandalda istismarın yıllardır devam ettiği, Meclis’teki bazı çalışanların, stajyerler için, "Bu benim, şu senin" nitelemesi yaptığı açığa çıkmıştı.

TBMM Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamada BirGün'ün haberi doğrulanmıştı.

Sekreterlik, soruşturmanın devam ettiğini bildirmişti.