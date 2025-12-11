TBMM'deki çocuk istismarı: Kadın vekiller ve yurttaşların tepkisine polis engeli

Kadın milletvekilleri, TBMM'deki çocuk istismarına tepki göstermek için Meclis Dikmen kapıya yürüdü.

Yürüyüşte, "Çocuk istismarı aklanamaz" sloganı atıldı.

Kadın vekillerin ve yurttaşların protesto yürüyüşü, polis engeliyle karşılaştı.

Protesto yürüyüşünün çağrıcısı Ankara Kadın Platformu, TBMM Dikmen kapısı önünde basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, "Ülkenin en güvenli olması beklenen kurumunda, halkın iradesinin temsil edildiği Meclis'te dahi çocuklar korunamıyor. Bugün ne yazık ki Meclis'te yaşanan çocuk istismarı tesadüf değil. Yıllardır çocuk istismarına karşı önlem almayan iktidarın kadın düşmanı, çocuk düşmanı politiklarının bir ürünüdür" denildi.

Açıklamada, "Bugün TBMM önünde sesleniyoruz; failleri tanıyoruz, sorumluları biliyoruz. Çocukları korumayan bu düzeni de, istismarı meşrulaştıran bu zihniyeti de kabul etmiyoruz. Çocuklar için adalet istiyoruz" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

TBMM lokantasında stajyer olarak çalışan kız çocuklarının, TBMM çalışanları tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığı ortaya çıktı.

BirGün'ün gündeme getirdiği skandalda istismarın yıllardır devam ettiği, Meclis’teki bazı çalışanların, stajyerler için, "Bu benim, şu senin" nitelemesi yaptığı açığa çıktı.

TBMM Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamada BirGün'ün haberi doğrulandı.

Sekreterlik, soruşturmanın devam ettiğini ve şu ana kadar bir kamu personelinin görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.