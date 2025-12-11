TBMM'deki çocuk istismarında yeni perde: "Herkes her şeyi biliyordu ama sustu"

TBMM lokantasında stajyer olarak çalışan kız çocuklarının, TBMM çalışanları tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığı ortaya çıktı. İstismarın yıllardır devam ettiği, Meclis’teki bazı çalışanların, stajyerler için, "Bu benim, şu senin" nitelemesi yaptığı duyuldu. BirGün’ün skandalı gündeme getirmesinin ardından açıklama yapan TBMM Genel Sekreterliği de skandalı doğruladı.

TBMM lokantasında staj yapan kız çocuklarının Meclis personeli tarafından taciz edildiğinin açığa çıkması kamuoyunda büyük tepki yarattı. Meclis’te staj yapan başka çocuklar da çeşitli kanallardan kendi yaşadıklarını duyurmaya başladı. Meclis’te Eylül 2025’te staja başlayan 17 yaşındaki bir genç kız, stajı sırasında yaşadıklarını BirGün ile paylaştı. Genç kız, staj yaptığı dönemde aşçının sözlü ve fiziksel tacizine maruz kaldığını belirtti.

“ÇOK GÜZEL KOKUYORSUN”

Genç kız, 9 Eylül 2025 tarihinde TBMM’de staja başladı. İddiaya göre taciz, 23 Eylül’de başladı. Meclis Lokantası’nda çalışan aşçı, genç kıza sözlü ve fiziksel tacizde bulundu. Genç kız aşçının kendisine, “Çok güzel kokuyorsun, seni koklamak istiyorum” dediğini öne sürdü. 30 yaşındaki aşçının evli olduğunu kaydeden genç kız, “Bana, ‘Yarın bir şeyler içmeye gidelim mi?’ gibi cümleler kuruyordu” diye konuştu.

“KİMSEYE SÖYLEMEYECEKSİNİZ”

Genç kız, başına gelenleri kurum müdürüne anlattığını ancak müdürün kendisine, “Kimseye, annenize babanıza bile söylemeyeceksiniz” dediğini dile getirdi. Herkesin her şeyi bilmesine rağmen sustuğunun altını çizen genç kız, “Mecliste tam 1,5 ay çalıştım hatta beş günlük paramı da almadan ailem dilekçe verdi ve beni kurumdan aldı” ifadesini kullandı.

BAKANLIK MÜDAHİL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın, Meclis’teki taciz iddialarını takip ettiği belirtildi. Bakanlık kaynakları, ailesi şikayette bulunan çocuk ile ebeveynlerine psikososyal destek verildiğini aktardı. Öte yandan, skandal ile ilgili hukuki sürece bakanlığın da müdahil olacağı bildirildi.