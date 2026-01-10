TBMM'deki emekli eylemine Tüm Emeklilerin Sendikası'ndan destek: “Göstermelik zamları kabul etmiyoruz”

TBMM’de CHP milletvekillerinin emekli aylıklarında artış talebiyle başlattığı Meclis’i terk etmeme eylemine, Tüm Emeklilerin Sendikası ülke genelinde sokaklara çıkarak destek verdi. Çok sayıda il ve ilçede emekliler oturma eylemi yaptı, basın açıklamaları düzenledi.

Ankara’dan Antalya’ya, Mersin’den Hopa’ya, Keşan’dan İstanbul’a, Aydın, Kayseri, Malatya, Burhaniye ve Söke’ye kadar birçok noktada alanlara çıkan emekliler, iktidarın emekli maaşlarına yaptığı artışlara tepki gösterdi.

9 Ocak günü TBMM'de CHP'li Milletvekillerinin başlattığı ''Meclis'i terk etmeme'' eylemine Tüm Emeklilerin Sendikası da destek verdi. Nöbete katılıp ardından basın açıklaması yapıldı.

Tüm Emeklilerin Sendikası tarafından yapılan açıklamada, iktidarın emekli aylıklarını “en dipte eşitleme” politikası izlediği belirtilerek, yalnızca en düşük emekli aylığına yapılan 1062 liralık artışın göstermelik olduğu ifade edildi. Açıklamada, yaklaşık 12 milyon emeklinin aylıklarında herhangi bir artış yapılmadığına dikkat çekildi.

Sendika, Ocak ayında yapılacak enflasyon farkına ek olarak her emeklinin aylığına 20 bin lira artış talep ettiklerini vurguladı. Açıklamada, bu talebin hayata geçirilmesi için CHP milletvekilleri ve Meclis’te emekli ve emek dostu milletvekilleriyle birlikte mücadelenin sürdürüleceği belirtildi.

Emekliler, talepleri karşılanana kadar alanlarda ve sokaklarda olmaya devam edeceklerini duyurdu.

''İKTİDARIN GÖSTERMELİK ZAMLARINA TEPKİ VERİYORUZ''

Tüm Emeklilerin Sendikası tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

''TBMM'DE CHP milletvekillerinin emeklilerin aylıklarında artış için başlattıkları meclisi terketmeme eylemine Tüm Emeklilerin Sendikası ülke sathında sokaklarda oturma eylemi ve basın açıklamaları ile destek veriyor.

Ankara'dan Antalya'ya, Mersin'den Hopa'ya, Keşan'dan, İstanbul'a, Aydın'dan Kayseri, Malatya'ya, Burhaniye'den Söke'ye kadar çok sayıda il ve ilçe merkezinde alanlara çıkan Tüm Emeklilerin Sendikası; iktidarın göstermelik zamlarına tepki veriyor.

Tüm Emeklilerin Sendikası yaptığı açıklamada: İktidar emeklilerin aylıklarını en dipte eşitleme oyunundadır.

Sadece en düşük emekli aylığında göstermelik 1062 liralık artış yapmış. Geri kalan 12 milyon emeklinin aylıklarında artışa gitmeyerek, durumu kurtarmaya çalışmıştır.

Oysa bizler, Ocak ayında yapılacak enflasyon kayıplarının karşılanmasına ek olarak, her emeklinin aylığına 20 000 lira ilave artış talep etmiştik.

Bu talebimizin gerçekleşmesi için, CHP milletvekilleri ve mecliste emekli ve emek dostu milletvekilleri ile el ele sesimizi duyurmaya devam edeceğiz.''