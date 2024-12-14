TBMM'den emniyet ve jandarma teşkilatı mensuplarına ücretli akşam yemeği iddialarına yalanlama

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bütçe görüşmeleri esnasında akşam yemeğinin bakanlık merkez teşkilatına “ücretsiz”, emniyet ve jandarma teşkilatı mensuplarına “ücretli” olduğuna dair iddiaları yalanladı.

TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bazı sosyal medya hesaplarında TBMM'de gerçekleştirilen bütçe görüşmeleri esnasında akşam yemeğinin bakanlık merkez teşkilatına ‘ücretsiz', emniyet ve jandarma teşkilatı mensuplarına ‘ücretli' olduğuna dair yapılan paylaşımlar tamamen yalandır. TBMM'de bütçe çalışmaları sürecinde ilgili kurum ve kuruluşların görevli personelinden yemek ihtiyaçları için hiçbir şekilde ücret alınmamaktadır. Konuyla ilgili olarak bu yalan paylaşımı yapan ve yayanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır."